W skrócie Nowy sondaż United Surveys dla WP wskazuje, że wspólny start koalicji rządzącej zapewniłby jej 228 mandatów, co przywraca szansę na utrzymanie większości w Sejmie.

W przypadku startu z osobnych list obecny rząd nie uzyskałby większości, zdobywając łącznie 217 mandatów, podczas gdy ugrupowania prawicowe uzyskałyby 243 miejsca.

Badanie przeprowadzono w dniach 16-18 października 2026 roku na próbie 1000 osób, a przeliczenie na mandaty wykonano przy użyciu kalkulatora prof. Jarosława Flisa.

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W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski, ankietowanych zapytano, na kogo oddaliby swój głos w wyborach do Sejmu. W badaniu porównano dwa warianty - jeden zakłada wspólną listę partii koalicji, drugi osobną.

Sondaż. Osobne listy partii koalicyjnych - mogą stracić Sejm

Gdyby każde z ugrupowań startowało z osobnej listy, na pierwszym miejscu uplasowałaby się Koalicja Obywatelska z wynikiem 29,7 proc. Tuż za nią znalazło by się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 17,2 proc., a ostatnie miejsce na podium zajęłaby Konfederacja z wynikiem 13,2 proc.

Na kolejnych miejscach znalazłyby się:

Konfederacja Korony Polski (10 proc.),

Lewica (7,3 proc.),

Rozwój Plus (6,2 proc.),

PSL (4,4 proc.),

Partia Razem (3,2 proc.),

Polska 2050 (0,4 proc.).

W wariancie z osobnymi listami PSL oraz Polska 2050 znajdują się poniżej progu wyborczego, który wynosi 5 proc.

Po przeliczeniu na mandaty Sejm prezentowałby się następująco: KO 187 mandatów, PiS 99 mandatów, Konfederacja 72 mandaty, Konfederacja Korony Polskiej 49 mandatów, Lewica 30 mandatów, Rozwój Plus 23 mandaty.

Daje to łącznie 217 mandatów dla KO i Lewicy, czyli o 14 mniej niż potrzeba do większości w parlamencie. Prawica ma z kolei 243 mandaty. "To większość z zapasem 12 posłów i przewaga nad koalicją wynosząca 26 mandatów" - dodaje Wirtualna Polska. Gdyby scenariusz na osobną listę się spełnił, obecny rząd nie miałby szansy na władzę.

Wspólna lista koalicji. Przewaga nad prawicą, ale gwarancji wygranej nie ma

Natomiast w wariancie z jedną listą, czyli gdyby KO, Lewica, PSL i Polska 2050 wystartowały wspólnie jako Koalicja 15 Października, sytuacja wygląda diametralnie inaczej.

Pod wspólnym szyldem partie te mogłyby liczyć na 39,4 proc. poparcia. PiS z kolei zdobyłby 19,5 proc., Konfederacja 13,9 proc., Konfederacja Korony Polskiej 10,8 proc., Rozwój Plus 5,5 proc. Na końcu, pod progiem znalazłaby się Partia Razem z wynikiem 4,1 proc.

Tym samym, gdyby startowano z jednej listy, Koalicja 15 Października zdobyłaby 228 mandatów, PiS 103 mandaty, Konfederacja 67 mandatów, Konfederacja Korony Polskiej 48 mandatów, Rozwój Plus 14 mandatów.

W tym wariancie koalicja zyskuje 11 mandatów, prawica traci tyle samo. "Różnica między blokami spada z 26 mandatów do czterech. Prawica ma 232 mandaty, czyli o jeden więcej, niż potrzeba do większości. Taki wynik mieści się w granicach błędu przeliczenia. Mówiąc wprost: zjednoczenie nie daje Tuskowi wygranej, ale przywraca mu szanse na ostateczny sukces" - czytamy.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 16-18 października 2026 r. metodą połączonych wywiadów telefonicznych oraz internetowych (CATI&CAWI) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Rozkład mandatów przeliczony został za pośrednictwem kalkulatora prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kalkulator stosuje model aproksymacyjny skalibrowany na danych historycznych z typowym błędem szacunku ±3-5 mandatów.



