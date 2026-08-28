W skrócie Podczas spotkania na Campus Polska Przyszłości Donald Tusk poprosił o czas na zastanowienie się przed odpowiedzią na dwa trudne pytania dotyczące sędziego Trybunału Konstytucyjnego i ocen w sondażach.

Premier argumentował, że zgłoszenie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie narusza zasad i podkreślił jego niezależność od partii politycznych.

W odpowiedzi na pytanie o negatywne sondaże i rzekome ego Tusk stwierdził, że nie uważa się za przeszkodę i nie będzie miał problemu z oddaniem władzy komuś lepszemu, jeśli się taki pojawi.

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Donald Tusk pojawił się jako prelegent i gość Campusu Polska Przyszłości 2026 w Olsztynie. Po jego przemówieniu przyszedł czas na pytania od uczestników młodzieżowego wydarzenia. Szczególnie dwa wydawały się robić wrażenie na premierze, który poprosił o wstrzymanie się od zadania kolejnych, zanim odpowie właśnie na te.

Tusk o kandydaturze Berka do Trybunału Konstytucyjnego

Jeden z uczestników zapytał o kandydaturę byłego ministra Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zauważył, że premier mówił o sile wartości, a jednak zgłoszenie byłego polityka na takie stanowisko może być odbierane jako łamanie wartości sądownictwa niezależnego od władzy.

- Ja wiem, to jest skaza na moim wizerunku. Przeczytałem wszystkie możliwe komentarze. Ja jestem po stronie tych, którzy mówią: Postawili nam takie warunki walki, trzeba prawdopodobnie postawić w tym przypadku na skuteczność - odparł Tusk.

- Wiecie, kto jest dzisiaj szefem Trybunału Konstytucyjnego, tego pseudotrybunału konstytucyjnego? To jest gość, który był szefem ABW, prokuratorem. Jest autorem sławnej książki afery Donalda Tuska, pan Święczkowski. Wiecie, jak funkcjonują sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez Sejm, a bojkotowani przez Nawrockiego? Muszą siedzieć tam na schodach, bo Święczkowski nie chce ich dopuścić do orzekania - kontynuował.

Premier stwierdził, że "dostał już za to po głowie wystarczająco dużo" i "nie ma powodu niczego zmyślać". - On (Berek - red.) nie ma nic wspólnego z polityką rozumianą, no tak, jak to zabrzmiało w pana pytaniu. Nie należał do żadnej partii politycznej - tłumaczył. Jak dodał, ma zaufanie do Berka jako kandydata, ponieważ był w stanie mu się stawiać w czasie ich współpracy.

- Po drugie, to oczywiście jest zgodne z zasadami, które dzisiaj panują. I to jest zgodne z zasadami, które panowały, zanim PiS zgwałcił nasz system sprawiedliwości i nasz ustrój. Szefami Trybunału Konstytucyjnego bywali byli ministrowie, szef Trybunału, zresztą mój dobry kolega Jerzy Stępień, jest tego najlepszym przykładem i nikt nie miał do nich zastrzeżeń - argumentował.

Sondaże nieprzychylne wobec Tuska. Pytanie o ego premiera

Drugie z kolei pytanie dotyczyło wyników sondażu, według którego ponad połowa ankietowanych negatywnie ocenia rządy Donalda Tuska. - Nie uważa pan, że pana ego, które pana do władzy zbudowało, nie będzie też przyczyną pana upadku? - zapytał uczestnik. Sugerował również, że dobrym pomysłem dla szefa rządy byłoby wystawienie przez niego nowego kandydata na tę funkcję.

- Pytanie o to, czy już jestem obciążeniem i że powinienem sobie dać spokój, jest pytaniem zasadnym. (...) Pan spytał mnie, czy nie byłoby dla mnie lepiej, gdybym się już wycofał - zaczął w odpowiedzi Tusk. - Jezu, ludzie, o ile lepiej byłoby dla mnie! Znaczy, nawet nie macie pojęcia... Ja ostatnie trzy dni spędziłem z moimi wnuczkami i wnukami (...). Więc ja mam takie nagrody - mówił.

Premier zaoponował natomiast w kwestii drugiej części pytania, twierdząc, że jego ego, w porównaniu choćby z jego przeciwnikami politycznymi, "nie jest aż tak duże".

- Pan mnie pyta, czy nie oddałbym teraz władzy przed wyborami komuś lepszemu ode mnie, w tym moim obozie politycznym. Tylko zrozumcie mnie dobrze: jakby był ktoś lepszy, to by tę władzę wziął - skwitował Tusk. Jak stwierdził, nie będzie płakał, gdy na scenie pojawi się ktoś, kto będzie równie zdeterminowany jak on.



