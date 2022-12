Dwa pomysły na emerytury stażowe. Kiedy nowe świadczenia mogą wejść w życie?

W 2021 do Sejmu trafiły dwa projekty ustaw dotyczące wprowadzenia tzw. emerytury stażowej. Pierwszy wpłynął z inicjatywy obywatelskiej od NSZZ "Solidarność", zaś drugi złożył sam prezydent Andrzej Duda. Emerytury stażowe miałyby umożliwić seniorom przechodzenie na wcześniejsze świadczenia jeszcze przed skończeniem ustawowego wieku emerytalnego. Przypomnijmy, że aktualne na emeryturę może przejść kobieta, która skończyła 60 lat oraz mężczyzna po 65. roku życia.

Dwa projekty ws. emerytur stażowych

W projekcie NSZZ "Solidarność" znalazły się zapisy o tym, że emerytura stażowa miałaby dotyczyć osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn.



W projekcie prezydenta mówi się zaś o przechodzeniu na wcześniejsze emerytury poniżej ustawowego wieku emerytalnego w przypadku osób, które mają odpowiednio wysoki staż pracy (kobiety - 39 lat, mężczyźni - 44 lata) oraz zgromadzony kapitał emerytalny, który wystarcza na świadczenie w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Projekt prezydencki miałby objąć osoby ubezpieczone w powszechnym systemem emerytalnym oraz podlegające rolniczemu systemowi ubezpieczeń społecznych.

Czy emerytury stażowe wejdą w życie?

Jeszcze do niedawna mówiło się, że wraz z końcem 2022 roku miały zakończyć się prace Rady ds. Społecznych, która była odpowiedzialna za wprowadzenie emerytur stażowych. Miałyby one wstępnie zacząć obowiązywać od 2023 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że trzeba będzie jeszcze na to poczekać. Sprawę spuentował nawet prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas niedawnego spotkania z mieszkańcami Nowego Sącza. Lider partii rządzącej przyznał, że szanuje postulat wprowadzenia emerytur stażowych i pewnie któregoś dnia będą one zrealizowane. Dodał jednak, że w tym momencie kraju na to po prostu nie stać.

Słowa prezesa PiS mają pokrycie w opiniach ekspertów, którzy podkreślają, że Polska według statystyk jest państwem starzejącym się, a w ciągu czterech kolejnych dekad wskaźnik obciążenia demograficznego wzrośnie w kraju aż o około 38 punktów. To bardzo dużo w porównaniu od innych krajów UE.



Niektórzy eksperci wskazują też, że wprowadzenie emerytur stażowych może wiązać się z mocnym obniżeniem wysokości świadczeń emerytalnych albo z drastycznymi podwyżkami podatków.



