Choć pogoda zaczyna się wyraźnie zmieniać i do Polski dociera zdecydowane ocieplenie, w najbliższym czasie wróci zimowe zjawisko. Możliwe, że w nocy znowu będziemy mieli do czynienia z przymrozkami. Mogą one wystąpić w dwóch województwach - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Przymrozki wrócą po zmroku. Zagrożone dwa województwa

Na pogodę w naszym kraju obecnie wpływa wyż Quirin, którego centrum znajduje się w północnej części Europy. Oznacza to spokojne dni, lecz jednocześnie również miejscami mroźne noce.

Do takiej sytuacji może dość lokalnie na północy i południu we wschodniej części kraju. Z powodu przymrozków wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dla dwóch województw:

większości podlaskiego (bez powiatów na zachodzie);

południowo-wschodniej części podkarpackiego.

Rozwiń

Na południu "prognozowany jest spadek temperatury powietrza miejscami do około -2, przy gruncie do -5 st. C" - czytamy w komunikacie IMGW. W północnej Polsce przymrozki będą nieco łagodniejsze i wyniosą około -1, a przy gruncie do -4 stopni.

Żółte ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 22:00 i pozostaną w mocy do godz. 7:00 we wtorek.

Noc mroźna tylko miejscami. Po wschodzie słońca szybko się ociepli

Noc z poniedziałku na wtorek będzie dość pogodna, szczególnie w centrum i na wschodzie. Słaby deszcz może popadać na krańcach północno-zachodnich, w pozostałych miejscach powinno być sucho.

Nie licząc Podlasia i Podkarpacia temperatury będą dodatnie i wyniosą od około 4 stopni w centrum do 8-9 na zachodzie i miejscami na południu.

W nocy z poniedziałku na wtorek wschodnia części Polski będzie wyraźnie chłodniejsza i tam możliwe będą przymrozki do -5 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

We wtorek po chłodnym szybko się ociepli. W najchłodniejszej południowo-wschodniej części kraju będzie 12 st. C, a w pozostałych regionach wyraźnie więcej: od 13 do 18 stopni, a możliwe że lokalnie na zachodzie nawet w okolicach 20.

Jednocześnie trzeba będzie uważać na opady deszczu, któe wrócą na południe Górnego Śląska i Małopolski.

-----

