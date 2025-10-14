W skrócie Ponad 40 proc. Polaków uważa, że ich sytuacja się nie zmieniła, odkąd rządzi koalicja.

31 proc. ankietowanych twierdzi, że żyje im się gorzej, podczas gdy 12 proc. odczuwa poprawę.

Sympatycy KO są bardziej zadowoleni z rządów, natomiast wyborcy PiS i Konfederacji przeważnie negatywnie oceniają ostatnie dwa lata.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Opinia24 na zlecenie radia RMF FM, ankietowanych zapytano, jak im się żyje od wyborów 15 października 2023 roku.

45 proc. respondentów nie czuje żadnej zmiany, 31 proc. odczuwa zmianę na gorsze, 12 proc. na lepsze, a kolejnych 12 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Dwa lata od wyborów 15 października. Jak żyje się Polakom? Jest najnowszy sondaż

W środę mijają dwa lata od wyborów 15 października, które utorowały drogę do przejęcia władzy przez koalicję rządzącą, w skład której wchodzi Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 oraz Lewica.

W najnowszym sondażu zapytano, jak żyje się pod rządami nowej władzy. Najwięcej respondentów, bo 45 proc. wskazało, że pod rządami koalicji żyje im się tak samo. 31 proc. osób biorących udział w sondażu wskazało z kolei, że żyje im się gorzej.

Odmiennego zdania jest 12 proc. ankietowanych, którzy ocenili, że od czasu zmiany władzy w Polsce, żyje im się lepiej. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 12 proc. respondentów.

W badaniu sprawdzono również, jak odpowiadali wyborcy poszczególnych partii politycznych. Jak wynika z sondażu, 30 proc. sympatyków KO stwierdziło, że od dwóch lat żyje im się lepiej, a 63 proc. oceniło, że nie uległo ono zmianie. 3 proc. wskazało, że żyje im się gorzej.

Wyborcy PiS i Konfederacji krytyczni. Ocenili rządy koalicji 15 października

Przeciwnej odpowiedzi udzielili zaś wyborcy Prawa i Sprawiedliwości - w tej grupie 55 proc. ankietowanych stwierdziło, że żyje im się gorzej, a 29 proc., że tak samo. 6 proc. wskazało natomiast, że żyje im się lepiej.

Podobnie wyglądają odpowiedzi udzielone przez sympatyków Konfederacji. 57 proc. zwolenników tej partii oceniło, że od października 2023 roku żyje im się gorzej. 38 proc. wskazało, że tak samo, a zaledwie 2 proc. odczuło poprawę życia.

W sondażu przedstawiono również, jakich odpowiedzi udzieliły kobiety. Jak czytamy, 10 proc. ankietowanych Polek oceniło, że żyje im się lepiej, 45 proc., że tak samo, a 35 proc. wskazało odpowiedź "żyje się gorzej".

Odpowiedzi mężczyzn nie są aż tak odmienne. W tej grupie 13 proc. respondentów zaznaczyło, że żyje im się lepie, 45 proc., że tak samo, a 28 proc. uważa, że żyje im się gorzej.

Sondaż Opinia24 dla RMF FM został przeprowadzony w dniach 6-8 października na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski (18 lat i więcej) techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).

"Też bym śpiewał". Mentzen o okrzykach kibiców do Tuska Polsat News Polsat News