Dwa dni urlopu, sześć dni wolnego. Tak wypadają długie weekendy w 2026 roku

Spis treści: Kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy 2026 Kiedy pracodawca musi oddać dzień wolny? Długie weekendy 2026: Kiedy zaplanować urlop?

114 dni wolnego - tyle czeka nas w 2026 roku. Na tę liczbę składają się weekendy i 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Gdy dołożymy do nich urlopy, możemy zyskać sporo długich weekendów.

Kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy 2026

Większość dni wolnych od pracy ma stałe daty w kalendarzu. Wyjątek stanowi Wielkanoc i Boże Ciało, których rytm wyznacza kalendarz liturgiczny. Podobnie jest z Zielonymi Świątkami, ale to święto przypada zawsze w niedzielę. Oto kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy w 2026 roku:

1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok;

6 stycznia (wtorek) - Święto Trzech Króli;

5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc;

6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny;

1 maja (piątek) - Święto Pracy;

3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja;

24 maja (niedziela) - Zielone Świątki;

4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało;

15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych;

11 listopada (środa) - Święto Niepodległości;

24 grudnia (czwartek) - Wigilia Świąt Bożego Narodzenia;

25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie;

26 grudnia (sobota) - Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Kiedy pracodawca musi oddać dzień wolny?

Na dni wolne od pracy w 2026 roku warto spojrzeć przez pryzmat ustawy. Jak podaje Agata Siwek w serwisie Interia Biznes: "w przypadku świąt przypadających w sobotę - jak Wniebowzięcie czy drugi dzień Bożego Narodzenia - ustawodawca zobowiązuje pracodawcę do oddania innego dnia wolnego.

To dodatkowe "ukryte" dni wolne, o których łatwo zapomnieć, a które mogą wydłużyć czas wypoczynku bez konieczności sięgania po kolejne dni urlopu."

Warto przypomnieć, że pracodawca nie ma obowiązku oddawania nam dnia wolnego za święto wypadające w niedzielę. Tradycyjnie dotyczy to Niedzieli Wielkanocnej. W 2026 roku taka sytuacja zdarzy się 1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych oraz 3 maja.

Długie weekendy 2026: Kiedy zaplanować urlop?

Kalendarz dni wolnych od pracy w 2026 roku ma dla nas przykrą niespodziankę. Najbardziej wyczekiwany przez Polaków majowy długi weekend będzie krótszy, niż bywało to w poprzednich latach. Wszystko przez to, że Święto Konstytucji 3 maja wypada w niedzielę, co oznacza, że pracodawcy nie muszą nam go oddawać. Majówka 2026 potrwa więc zaledwie trzy dni od piątku (1 maja) do niedzieli (3 maja).

O wiele lepiej wygląda sytuacja na początku roku. Nowy Rok 2026 wypada w czwartek, biorąc więc urlop w piątek, mamy okazję do czterech dni wypoczynku z rzędu. To jednak nie koniec, ponieważ we wtorek po tym styczniowym weekendzie przypada Święto Trzech Króli. Jeśli więc weźmiemy dwa dni urlopu (2 stycznia i 5 stycznia), otrzymamy aż sześć dni wolnych.

Czerwcowy weekend wypada bez niespodzianek, tu zawsze warto wziąć urlop w piątek po Bożym Ciele, czyli 5 czerwca, by skorzystać z czterech dni wolnego.

Ponieważ 15 sierpnia 2026 wypada w sobotę, pracodawca będzie musiał nam oddać ten dzień w tygodniu. Warto zawczasu dowiedzieć się, w jaki sposób chce to zrobić, by zyskać dodatkowy dłuższy weekend.

Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada przypada na niedzielę. Nie będzie więc możliwości odebrania tego dnia. Na odwiedziny grobów bliskich będą więc tylko dwa dni weekendowe. Za to kolejny dzień wolny w listopadzie, czyli Święto Niepodległości przypada na środę. Biorąc więc urlop 9 i 10 listopada bądź 12 i 13, otrzymamy pięć dni wolnego, wykorzystując zaledwie dwa dni urlopu.

Święta Bożego Narodzenia w 2026 roku przyniosą możliwość dłuższego niż zazwyczaj wypoczynku i to bez potrzeby brania urlopu. Przypomnijmy, że od 2025 roku Wigilia jest dniem wolnym od pracy. Ponieważ w kolejnym roku wypada w czwartek, dwa dni Bożego Narodzenia przypadną na piątek i sobotę. Dzień wolny za sobotę pracodawca musi nam oddać i to w tym samym okresie rozliczeniowym, czyli jeszcze w grudniu. Jeśli zrobi to 23 lub 28 grudnia, da nam to pięć dni przerwy świątecznej.

