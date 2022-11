Kiedy spadnie pierwszy śnieg w Polsce? Na pewno nie w długi weekend

Pogoda w najbliższy weekend (11-13 listopada) to temat, który bardzo interesuje Polaków. Wszystko za sprawą 11 listopada, czyli dnia ustawowo wolnego od pracy, który w tym roku wypada w piątek. Dla większości osób oznacza to przedłużony o jeden dzień weekend.

Jaką pogodę przyniesie nam długi weekend w listopadzie? Czy w najbliższym czasie możemy się spodziewać opadów śniegu? Takie pytania zadaje sobie wielu z nas. Dla miłośników zimowej aury nie mamy dobrych wieści. Ten weekend nie będzie obfitował w opady i nie ma żadnego zagrożenia ze strony przedwczesnego nadejścia zimy.

Pierwsze dni listopada zaskoczyły Polaków dość wysokimi temperaturami. Jak zapowiada się więc pogoda na nadchodzący długi weekend?

Prognoza pogody na 11 listopada. Co przyniesie nam piątek?

Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, piątek 11 listopada to dzień, który niemal w całej Polsce przyniesie spokojną pogodę.

Będzie nieco pochmurno, ale bez deszczu i dość ciepło. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 9 stopni Celsjusza na Podlasiu i północno-wschodniej części kraju do 13 st. C na południu i południowym zachodzie. Na obszarach górskich nieco chłodniej - do 4 st. C.

Wiatr powinien być słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu będzie silniejszy i osiągnie prędkość do 55 km/h - informują synoptycy IMGW.

Prognoza pogody na długi weekend. Jaka będzie sobota 12 listopada?

W sobotę temperatura maksymalna na terenie kraju wynosić będzie od 8 st. C do 12 st. C. Odczuwalna temperatura będzie w dużej mierze zależna od zachmurzenia. Najbardziej pochmurna aura będzie się utrzymywać na Wybrzeżu i Pomorzu - wystąpią tam też słabe opady deszczu.

Z kolei w południowych częściach Polski będzie naprawdę pogodnie. Termometry pokażą około 12 st. C., jednak mieszkańcy tych rejonów naszego kraju będą mogli cieszyć się słoneczną aurą.

W nocy prognozowana jest mgła. W wielu miejscach w Polsce utrzyma się ona do godzin przedpołudniowych w niedzielę (13.11).

Prognoza pogody na niedzielę 13 listopada. Koniec długiego weekendu będzie słoneczny?

O ile sobota będzie należała do dni z dużym zachmurzeniem, to w niedzielę w wielu miejscach w Polsce zaświeci słońce. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 10 do 12 st. Celsjusza. W tym dniu będziemy mogli schować do szafy parasolki oraz płaszcze przeciwdeszczowe, ponieważ nie będą nam potrzebne.

Początek przyszłego tygodnia nie przyniesie większych zmian w pogodzie. Nadal będzie dużo słońca i bez opadów. Cały czas będzie też ciepło - temperatura maksymalna od około 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 15 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i południu - zapowiada IMGW.

