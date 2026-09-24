Spis treści: Zmiany w podatku od nieruchomości. Koniec solidarnej odpowiedzialności Podatek od nieruchomości. Mniej formalności przy kupnie i sprzedaży mieszkania Podatek od nieruchomości. Rząd chce odciążyć samorządy

Zmiany w podatku od nieruchomości. Koniec solidarnej odpowiedzialności

Obecnie w przypadku nieruchomości będącej współwłasnością obowiązuje zasada solidarnej odpowiedzialności podatkowej. Oznacza to, że gmina może dochodzić zapłaty całego podatku od jednego ze współwłaścicieli, niezależnie od tego, jaki udział posiada w nieruchomości. Dopiero później osoba, która uregulowała należność, może dochodzić zwrotu odpowiedniej części od pozostałych współwłaścicieli.

Ministerstwo Finansów chce znieść ten mechanizm. Zgodnie z założeniami projektu podatek od nieruchomości miałby być naliczany zgodnie z wielkością udziałów poszczególnych współwłaścicieli. Każdy odpowiadałby więc wyłącznie za swoją część zobowiązania wobec gminy.

Nowe rozwiązanie ma objąć grunty, budynki i budowle będące przedmiotem współwłasności, współposiadania lub współużytkowania wieczystego. Zmiany mają dotyczyć również współwłasności łącznej i współposiadania. Jeśli przepisy nie pozwalają ustalić dokładnych udziałów współwłaścicieli, urząd przyjmie, że są one równe. Każdy współwłaściciel zapłaci podatek przypadający na swoją część nieruchomości.

Podatek od nieruchomości. Mniej formalności przy kupnie i sprzedaży mieszkania

Projekt przewiduje również zmiany dla osób kupujących lub sprzedających nieruchomości. Obecnie właściciele muszą samodzielnie składać informacje potrzebne do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości. Ministerstwo Finansów, otwiera się w nowym oknie wskazuje jednak, że większość tych danych znajduje się już w aktach notarialnych sporządzanych przy transakcjach.

Dlatego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w kupowanej nieruchomości rząd planuje ograniczenie obowiązku składania takich informacji. Zamiast podatnika część dokumentów miałby przekazywać notariusz. Na wniosek kupującego lub sprzedającego przesłałby właściwemu organowi podatkowemu wyciąg z aktu notarialnego zawierający dane niezbędne do wymiaru podatku.

Podatek od nieruchomości. Rząd chce odciążyć samorządy

Przygotowywana ustawa ma objąć także gminy. Projekt zakłada likwidację obowiązku płacenia przez samorządy podatku od nieruchomości dla gruntów będących przedmiotem ich użytkowania wieczystego. Obecnie w takich przypadkach dochodzi do kuriozalnych sytuacji, w których gmina formalnie płaci podatek sama sobie.

Jednocześnie samorządy miałyby zostać zwolnione z obowiązku składania części deklaracji dotyczących nieruchomości korzystających ze zwolnienia z podatku. Resort finansów argumentuje, że pozwoli to ograniczyć biurokrację zarówno po stronie podatników, jak i organów podatkowych.

Na razie projekt znajduje się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Zanim zmiany zaczną obowiązywać, projekt musi przejść pełną procedurę legislacyjną. Obejmuje ona prace rządu, Sejmu i Senatu.

Źródło: rcl.gov.pl



