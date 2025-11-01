Duża awaria systemu BLIK. Wicepremier mówi o "zewnętrznym ataku"

Alicja Krause

Alicja Krause

"Od wczesnych godzin porannych obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową, co wpływa na płynne działanie płatności - na przykład BLIK-iem" - poinformował w sobotę po godz. 11 minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w mediach społecznościowych. Niedługo później problemy udało się rozwiązać. Na nowo możliwe jest generowanie kodów BLIK, dokonywanie przelewów na telefon oraz realizowanie pozostałych transakcji.

Awaria systemu BLIK 1 listopada
Awaria systemu BLIK 1 listopadaHenryk Przondziono / Gość Niedzielny / ForumAgencja FORUM

W skrócie

  • Rano doszło do ataku DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową, co spowodowało awarię systemu BLIK.
  • Problemy dotyczyły m.in. generowania kodów BLIK i przelewów na telefon, a także płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych.
  • Dzięki sprawnej interwencji służb oraz operatora systemu, funkcjonowanie BLIKA zostało przywrócone po kilku godzinach.
Operator systemu BLIK poinformował w sobotę około godz. 10, że poranny atak DDoS zakłócił działanie płatności. Niemożliwe stało się wówczas korzystanie z części usług, takich jak generowanie kodów czy dokonywanie przelewów na telefon.

Godzinę później informacją o awarii podzielił się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który napisał, że od wczesnych godzin porannych obserwowalne były ataki "na polską infrastrukturę rozliczeniową".

"Takie ataki zdarzają się regularnie i polskie służby w zdecydowanej większość przypadków je blokują tak, że użytkownicy nie odczuwają skutków" - poinformował wówczas.

Poranna awaria systemu BLIK. Sytuacja została opanowana

Dzięki intensywnym działaniom służb udało się sprawnie wyeliminować skutki tego ataku, a sytuacja powróciła do normy. Operator systemu BLIK poinformował, że transakcje przebiegały bez zakłóceń już od godz. 10:33.

Wskazano wówczas, że "problemy z funkcjami BLIKA zostały już rozwiązane". "Usługa działa prawidłowo. Dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za niedogodności" - podsumował operator.

Ze zgłoszeń dokonywanych przez użytkowników systemu płatności BLIK wynika, że awaria rozpoczęła się około godz. 8. Problemy objęły zarówno płatności stacjonarne, jak i w sklepach internetowych.

    Awaria systemu BLIK. Przyczyną "ataki" na polską infrastrukturę

    Ataki typu DDoS polegają na przeciążeniu serwerów nadmiernym ruchem z wielu źródeł, co może prowadzić do czasowej niedostępności usług. BLIK jest natomiast powszechnym standardem płatności mobilnych, za którego rozwój odpowiada spółka Polski Standard Płatności.

    Udziałowcami spółki są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W ubiegłym roku wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł.

