W skrócie Rano doszło do ataku DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową, co spowodowało awarię systemu BLIK.

Problemy dotyczyły m.in. generowania kodów BLIK i przelewów na telefon, a także płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych.

Dzięki sprawnej interwencji służb oraz operatora systemu, funkcjonowanie BLIKA zostało przywrócone po kilku godzinach.

Operator systemu BLIK poinformował w sobotę około godz. 10, że poranny atak DDoS zakłócił działanie płatności. Niemożliwe stało się wówczas korzystanie z części usług, takich jak generowanie kodów czy dokonywanie przelewów na telefon.

Godzinę później informacją o awarii podzielił się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który napisał, że od wczesnych godzin porannych obserwowalne były ataki "na polską infrastrukturę rozliczeniową".

"Takie ataki zdarzają się regularnie i polskie służby w zdecydowanej większość przypadków je blokują tak, że użytkownicy nie odczuwają skutków" - poinformował wówczas.

Poranna awaria systemu BLIK. Sytuacja została opanowana

Dzięki intensywnym działaniom służb udało się sprawnie wyeliminować skutki tego ataku, a sytuacja powróciła do normy. Operator systemu BLIK poinformował, że transakcje przebiegały bez zakłóceń już od godz. 10:33.

Wskazano wówczas, że "problemy z funkcjami BLIKA zostały już rozwiązane". "Usługa działa prawidłowo. Dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za niedogodności" - podsumował operator.

Ze zgłoszeń dokonywanych przez użytkowników systemu płatności BLIK wynika, że awaria rozpoczęła się około godz. 8. Problemy objęły zarówno płatności stacjonarne, jak i w sklepach internetowych.

Awaria systemu BLIK. Przyczyną "ataki" na polską infrastrukturę

Ataki typu DDoS polegają na przeciążeniu serwerów nadmiernym ruchem z wielu źródeł, co może prowadzić do czasowej niedostępności usług. BLIK jest natomiast powszechnym standardem płatności mobilnych, za którego rozwój odpowiada spółka Polski Standard Płatności.

Udziałowcami spółki są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W ubiegłym roku wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł.

