Duda zawetował, posłowie nie dają za wygraną. Wiadomo, co z językiem śląskim

W skrócie Sejm ponownie przegłosował nowelizację ustawy uznającej język śląski za język regionalny.

Przeciw była część posłów PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Wcześniej ustawę zawetował Andrzej Duda.

Nowelizacja przewiduje także większą reprezentację Ślązaków w organach konsultacyjnych.

"Posłowie przegłosowali nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, która wprowadza kilka istotnych zmian w regulacjach dotyczących języków regionalnych w Polsce" - poinformowała Kancelaria Sejmu.

Najważniejszą zmianą, którą wprowadza nowelizacja, jest uznanie "języka śląskiego za język regionalny, obok dotychczasowego języka kaszubskiego".

Sejm. Posłowie za nowelizacją ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych

Przyjęcie nowelizacji poparło 224 posłów. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050, Lewicy oraz partii Razem. Ponadto "za" było dwóch posłów PiS i trzech niezależnych.

Sprzeciw wobec nowelizacji ogłosiło 196 parlamentarzystów. Wśród nich znaleźli się większość posłów PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Ponadto wstrzymało się dwóch parlamentarzystów, a 18 nie było obecnych na sali.

Dodajmy, że nowelizacja "przewiduje również zwiększenie reprezentacji śląskiej społeczności w organach konsultacyjnych państwa".

"W tym celu do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych mają zostać dodani dwaj przedstawiciele Ślązaków" - dodała Kancelaria Sejmu.

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek posłów PiS o odrzucenie projektu ustawy o języku śląskim. "Za" było wówczas 197 posłów, przeciw 242, wstrzymało się 2, a nie głosowało 19 parlamentarzystów.

Język śląski. Posłowie PiS wnioskowali o odrzucenie nowelizacji ustawy

Przypomnijmy, że dyskusję nad uznaniem języka śląskiego za język regionalny przeprowadzono w Sejmie w czwartek. W jej trakcie poseł PiS Wojciech Zubowski złożył wniosek o jego odrzucenie.

Polityk argumentował to, twierdząc, że język śląski nie istnieje i jest jedynie dialektem języka polskiego. W tym kontekście powołał się na opinię Rady Języka Polskiego z 2011 roku.

Na ewentualne poprawki lub wniosek o odrzucenie przygotowali się wcześniej politycy koalicji rządzącej, którzy zaplanowali posiedzenie sejmowej komisji mniejszości narodowych i etnicznych. W jej trakcie wniosek PiS został negatywnie zaopiniowany.

To druga próba uznania języka śląskiego. Co zrobi Karol Nawrocki?

Dodajmy, że to druga próba przyjęcia nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w obecnej kadencji Sejmu. W 2024 roku projekt został przegłosowany przez parlament, ale zawetowany przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Projektu ustawy o języku śląskim w trakcie kampanii wyborczej nie poparł również Karol Nawrocki. Ponadto po objęciu urzędu obecny prezydent zawetował ustawę uznającą język wilamowski za język regionalny.

"Prezydent jest zdania, że każdy przejaw patriotyzmu lokalnego i troski o zachowanie dziedzictwa przodków zasługuje na szacunek, jednak rozstrzygnięcie, czy dany etnolekt jest językiem regionalnym, nie może mieć charakteru uznaniowego ani politycznego" - argumentowano decyzję Nawrockiego.

Kancelaria prezydenta w oficjalnym komunikacie wskazała również, że Karol Nawrocki miał "uzasadnioną wątpliwość, czy regulacja została oparta na przesłankach merytorycznych, a nie wyłącznie natury symbolicznej lub politycznej".

