Decyzja prezydenta zapadła 11 lipca, do prokuratury wpłynęła dzisiaj.

Akt łaski obejmuje karę ograniczenia wolności, która została wymierzona w postaci roku prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Bąkiewicz pozostaje zobowiązany do zapłaty zasądzonej nawiązki (10 tys. zł). Chodzi o sprawę naruszenia nietykalności cielesnej aktywistki "babci Kasi".

Oburzenia decyzją prezydenta nie kryje polityk Platformy Obywatelskiej Dariusz Joński. - To, że jedną z ostatnich decyzji Andrzeja Dudy jest ułaskawienie Bąkiewicza najlepiej obrazuje całą jego prezydenturę - komentuje europoseł w rozmowie z Interią. Jego zdaniem "Andrzej Duda kończy w marnym stylu, bo na koniec ułaskawia bojówkarza Kaczyńskiego". - Duda zostanie zapamiętany z ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika, a teraz Bąkiewicza. Nie tego oczekują ludzie od prezydenta - uważa Joński.

- To przykre, że politycy PiS-u czują się w pałacu prezydenckim, jak u siebie, bo Andrzej Duda ułaskawia wszystkich jak leci. Kryją swoich ludzi, traktując ich jak święte krowy. A Robert Bąkiewicz został skazany i powinien odbyć karę. To jest coś niebywałego, natomiast to uderza w Andrzeja Dudę i w jego prezydenturę - mówi polityk PO.