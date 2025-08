Duda i Nawrocki we wspólnym śpiewie. Na placu Piłsudskiego wybrzmiały "(nie)zakazane piosenki"

Prezydent Duda, który objął wydarzenie patronatem honorowym, stał u boku swojego przyszłego następcy. Obaj fotografowali się z przybyłymi warszawiakami, a także włączali się do wspólnego śpiewu . Towarzyszył im też młodszy syn Karola Nawrockiego.

"Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" to cykliczny koncert odbywający się od 2006 r. w rocznicę Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia. Jego organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego .

Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych.