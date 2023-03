Duda: Dziś w interesie Polski jest być w jak najlepszych relacjach z USA

Oprac.: Kinga Poniewozik Polska

- Mam wykonywać robotę, którą mi powierzono, a jest nią realizowanie interesów Polski. A dzisiaj w jej interesie jest to, żebyśmy byli w jak najlepszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział Andrzej Duda w rozmowie z "Gazetą Polską". Prezydent w ten sposób odniósł się do wizyty Joe Bidena w Polsce. Zaznaczył, że było to bezprecedensowe wydarzenie - niespełna w ciągu roku głowa największego państwa świata dwa razy gościła w Warszawie. W ocenie Dudy kolejna wizyta prezydenta USA pokazała, że nasz kraj jest poważnym partnerem na arenie międzynarodowej, pretenduje również do bycia liderem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polityk skomentował także ostatnie działania służb na granicy Polski.

Zdjęcie Andrzej Duda w wywiadzie dla "GP" mówił m.in. o znaczeniu wizyty prezydenta USA w Polsce / Paweł Supernak / PAP