Prezydent wziął udział w powitaniu funkcjonariuszy polskiego kontyngentu Policji uczestniczących w misji humanitarnej w Ukrainie. Celem prawie pięciomiesięcznej misji było wsparcie ukraińskich służb w rozminowywaniu oraz neutralizowaniu materiałów wybuchowych pozostawionych przez rosyjskie wojska na terenach zamieszkałych przez ludność cywilną.

Andrzej Duda o polskich policjantach: Zadanie wykonane wzorowo

Andrzej Duda podkreślił, że polscy policjanci wykonali niezwykle ważne i niebezpieczne zadanie na terytorium objętej wojną Ukrainy. - Bardzo dziękuję, z całego serca - zwrócił się do funkcjonariuszy prezydent. Podkreślił, że polscy policjanci wykonali swoje zadanie wzorowo.

Prezydent mówił, że ryzyko podczas misji w Ukrainie było podwójne, a może nawet potrójne. - Po pierwsze dlatego, że to były materiały wybuchowe, niebezpieczne, po drugie dlatego, że mogły być to materiały w wielu przypadkach podłożone z premedytacją i jako pułapki, po to, żeby zrobić krzywdę, a nie gdzieś po prostu porzucone (...). A po trzecie, dlatego że toczyło się to tam, gdzie była wojna, gdzie służba była przerywana alarmami przeciwrakietowymi, przeciwlotniczymi - zwrócił uwagę prezydent.

- To był piękny gest ze strony Rzeczypospolitej Polskiej wykonany waszymi rękami, waszym bohaterstwem, waszym oddaniem służbie drugiemu człowiekowi. Z całego serca za to dziękuję, bo wierzę głęboko i wiem, że waszej służby tam ludzie nigdy nie zapomną - zwrócił się do polskich funkcjonariuszy prezydent.

Podczas spotkania prezydent wręczył funkcjonariuszom odznaczenia państwowe.