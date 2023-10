- Zwyczajne kalectwo jest jakimś nieszczęściem. W państwach socjalnych kalectwo staje się... - przerwał duchowny. Następnie zwrócił się do jednej z wiernych. - Pani nie wie, że jestem kulawy, pani mi nie współczuje? Trzeba się ze mną liczyć, bo jestem kulawy. Pani potrafi zrozumieć kulawego? Pani wie, jak to jest, jak ktoś jest kulawy? Cóż pani wie - kontynuował.

Ks. Woźnicki grzmi z ambony. Uderzył w osoby z niepełnosprawnościami

Kierując swoją wypowiedź w stronę kobiety nadal posługiwał się porównaniem do osoby kulawej. - Pani jest kulawa na lewą nogę, a ja na prawą, to pani nie wie jak to jest - dodał. Zaznaczył przy tym, że powinien to być jej "obowiązek".