Ks. bp Krzysztof Zadarko, ks. bp Jerzy Samiec, Rabin Michael Schudrich oraz Mufti Tomasz Miśkiewicz wystosowali apel do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym zwracają uwagę na trwający na granicy polsko-białoruskiej kryzys humanitarny i łamanie praw człowieka. List datowany jest na 8 listopada.

"Na polskich granicach ludzie cierpią i umierają. Jako duchowni trzech wyznań Abrahamowych i jako polscy obywatele nie możemy pogodzić się z tym, że na naszych oczach rozgrywa się taka tragedia - katastrofa humanitarna" - piszą w apelu duchowni.



Następnie dodają, że "to, co dzieje się na granicy, narusza drastycznie prawa i boskie, i ludzkie".



Duchowni podkreślają, że chcą spotkać się z prezydentem, "by znaleźć sposób, aby - bez uszczerbku dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli - pochylić się nad losem tych, którym grozi śmierć, i okazać im solidarność, jak ludzie ludziom".

Do 1 marca przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy czy miejscowi przedsiębiorcy. Zakaz wprowadzono w 183 miejscowościach w województwach podlaskim i lubelskim przylegających do granicy z Białorusią. Wcześniej na tym samym obszarze, od 2 września do 30 listopada, obowiązywał stan wyjątkowy.