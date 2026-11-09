W skrócie W sobotniej strzelaninie w Krakowie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych.

Policja zdementowała doniesienia o drugim sprawcy na dachu Kościoła Mariackiego, wyjaśniając, że interwencja dotyczyła księdza, wychodzącego na taras przy kościele św. Barbary.

Duchowny podkreślił, że zrozumiał stanowczą reakcję funkcjonariuszy i pochwalił ich za profesjonalizm.

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Po strzelaninie do której doszło w sobotnie popołudnie w Krakowie, w wyniku której zginęło sześć osób a 16 zostało rannych, w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie dokumentujące interwencję policjantów nieopodal miejsca tragedii.

Atak w Krakowie. Interwencja na dachu kościoła

Po taraście przy kościele św. Barbary, znajdującego się obok Kościoła Mariackiego przemieszczał się mężczyzna, początkowo uznany za stanowiącego zagrożenie przez pojawiające się doniesienia o drugim sprawcy. Małopolska policja przekazała później, że był to duchowny niemający z zamachem nic wspólnego.

"Dementujemy informacje o osobie biegającej po dachu Kościoła Mariackiego. Film dostępny w mediach społecznościowych pochodzi sprzed kilku godzin, reakcję policjantów wywołał ksiądz, który wyszedł na taras plebanii" - przekazano.

Jak relacjonował kapłan, wyszedł na taras po usłyszeniu w telewizji, że złapano zamachowca i na krakowskim rynku jest już spokojnie.

- Poszedłem sobie po pranie na taras, a że w telewizji właśnie mówili, że złapali gościa i że już jest spokój, to pomyślałem, że popatrzę na rynek - mówił.

- Jak tylko podszedłem do murka, słyszę: "Ręce do góry, ręce do góry!". Więc zaraz podniosłem ręce do góry. Widać było tylko trzy takie punkty, jak świecili mi na ręce i na czoło i krzyczą: "Nie ruszaj się, nie ruszaj się" - relacjonował w rozmowie z portalem DEON.pl.

"Jak tam stałem, miałem cykora". Ksiądz relacjonuje zdarzenie

Według słów księdza, policjanci zapytali o możliwość wejścia do budynku, na co stwierdził, że otworzy im siostra przebywająca w zakrystii.

- Drugi ksiądz dał im klucze, żeby nie wyważali drzwi, weszli i krzyczą: "Policja, policja! Obróć się, obróć się!" Obróciłem się, a oni: "Na glebę, na glebę". Położyłem się, a policjanci wołają: "Czołgaj się do nas!" Podczołgałem się i wtedy do mnie podeszli, jeden wykręcił mi rękę, a drugi przyłożył karabin do czaszki i pyta: "Jak się nazywasz?" Powiedziałem, a on pyta: "A gdzie mieszkasz?" No kurka tu! Tu mam pokój, z drugiej strony, mam wyjście na taras! - wspominał wydarzenia z soboty.

Następnie funkcjonariusze kazali mu wstać i schować się za murkiem, a także polecili księdzu znalezienie dowodu osobistego. Sami zajęli się szukaniem osoby, która może potwierdzić jego tożsamość.

- Teraz to mogę opowiadać z humorem, ale wtedy, jak tam stałem, miałem cykora, bo wystarczy zrobić jakikolwiek nieopatrzny ruch ręką, żeby ktoś pociągnął za spust. Nikt nie będzie pytał, czy chciałeś się podrapać po nosie, czy sięgałeś po broń - wskazał kapłan.

Policjanci "jak w filmie amerykańskim". "To było naprawdę sprawne"

Według niego, przyczyną reakcji policjantów mógł być jego wygląd i m.in. kaptur, który miał na głowie.

- Jeszcze z tą brodą, trochę jak muzułmanin, więc jak oni mnie zobaczyli, ja się im nie dziwię - zauważył.

Po wyjaśnieniu sprawy policjanci przekazali w rozmowie z księdzem, że po zamachu dostali komunikat o możliwym drugim strzelcu, a jeden z nich zaproponował wezwanie pogotowia w razie potrzeby udzielenia duchownemu pomocy.

- Uważam, że to bardzo dobrze, że policja tak reaguje. Jak w filmie amerykańskim. To był dla mnie szok, ale jeśli szukali gościa, który mógł być terrorystą, to się im nie dziwę, bo murek jest do pasa i nikt z nich nie wiedział, czy ja nagle zza tego murka nie wyciągnę karabinu i nie zacznę strzelać. Nie dziwię się, że taka była reakcja, bo przecież musieli najpierw bronić ludzi i siebie też. Trzeba policję pochwalić, przecież w niecałe trzy minuty było już po akcji złapania gościa. To było naprawdę sprawne - podsumował wydarzenie, którego niespodziewanie stał się centralną postacią.

Śmiertelnymi ofiarami tragicznej strzelaniny do której doszło w Krakowie było sześć osób, w poniedziałek nad ranem zmarł też zamachowiec Michał Oksiński.

Wśród rannych są m.in. dwaj policjanci, którzy powstrzymali napastnika - starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański. Obaj przeszli operacje i zostali już wybudzeni ze śpiączki.



