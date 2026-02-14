W skrócie Kacper Tomasiak zdobył drugi medal na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie.

Politycy, w tym prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk, złożyli gratulacje Tomasiakowi.

Reprezentacja Polski ma obecnie trzy medale na igrzyskach we Włoszech, w tym srebro Władimira Semmirunija w łyżwiarstwie szybkim.

19-letni skoczek narciarski z Bielska-Białej po pierwszej serii plasował się na czwartym miejscu. Jednak po drugim skoku wyprzedził reprezentanta Norwegii Kristoffera Sundala i wskoczył na podium. Złoto trafiło do Domena Prevca, srebro wywalczył Ren Nikaido.

Kacper Tomasiak z drugim medalem na igrzyskach. Karol Nawrocki: Jesteś wielki

Z gratulacjami dla naszego medalisty pospieszył prezydent Karol Nawrocki. "Kolejny sukces Polaków, kolejny sukces Kacpra Tomasiaka na igrzyskach! Kacper - jesteś wielki!" - napisał na platformie X.

Sukces nie uszedł uwadze przebywającego w Monachium premiera. "Piękna historia pisze się na naszych oczach. Gratulacje, Kacper!" - przekazał Donald Tusk.

W sieci sukces Tomasiaka skomentował również szef MON. "Brąz na dużej skoczni i potwierdzenie, że srebro nie było przypadkiem. 19-latek z Bielska-Białej, wychowanek LKS Klimczok Bystra znów pokazał charakter i klasę. Brawo Kacper!" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

"King Kacper Tomasiak. King polskich serc. Dziękujemy Panu, Mistrzu Kacprze, dziękujemy Pana rodzicom i dziadkom, wszystkim którzy Pana ukształtowali" - napisał z kolei poseł PiS Przemysław Czarnek.

Głos zabrał również były prezydent Andrzej Duda. "Wspaniały sukces Kacpra Tomasiaka w olimpijskim debiucie! Drugi medal olimpijski! Dziękujemy! Gratulujemy! Brawa dla Kacpra i całej naszej Ekipy!"- przekazał na X.

Sukces 19-latka odnotował również rzecznik rządu. "Kolejny medal! Brawo Kacper!" - napisał Adam Szłapka.

Igrzyska olimpijskie 2026. Dorobek medalowy Polski

Kacper Tomasiak pierwszy medal na igrzyskach zdobył kilka dni temu w konkursie na skoczni normalnej. Na szyi naszego zawodnika zawisł wówczas srebrny medal.

Również srebro ma swoim dorobku reprezentujący Polskę w łyżwiarstwie szybkim Władimir Semmirunij. 23-latek w piątek na dystansie 10000 metrów uległ jedynie reprezentantowi Czech.

