Drugi medal olimpijski Kacpra Tomasiaka. Politycy spieszą z gratulacjami
"Kacper - jesteś wielki" - napisał prezydent Karol Nawrocki, reagując na drugi medal zimowych igrzysk olimpijskich dla Kacpra Tomasiaka. "Piękna historia pisze się na naszych oczach" - przekazał z kolei premier Donald Tusk. Gratulacje popłynęły również od innych polityków. Polska ma już w dorobku trzy medale odbywających się we Włoszech igrzysk.
W skrócie
- Kacper Tomasiak zdobył drugi medal na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie.
- Politycy, w tym prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk, złożyli gratulacje Tomasiakowi.
- Reprezentacja Polski ma obecnie trzy medale na igrzyskach we Włoszech, w tym srebro Władimira Semmirunija w łyżwiarstwie szybkim.
Kacper Tomasiak w sobotę wieczorem zdobył swój drugi medal na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie. To w sumie trzeci krążek reprezentacji Polski.
19-letni skoczek narciarski z Bielska-Białej po pierwszej serii plasował się na czwartym miejscu. Jednak po drugim skoku wyprzedził reprezentanta Norwegii Kristoffera Sundala i wskoczył na podium. Złoto trafiło do Domena Prevca, srebro wywalczył Ren Nikaido.
Kacper Tomasiak z drugim medalem na igrzyskach. Karol Nawrocki: Jesteś wielki
Z gratulacjami dla naszego medalisty pospieszył prezydent Karol Nawrocki. "Kolejny sukces Polaków, kolejny sukces Kacpra Tomasiaka na igrzyskach! Kacper - jesteś wielki!" - napisał na platformie X.
Sukces nie uszedł uwadze przebywającego w Monachium premiera. "Piękna historia pisze się na naszych oczach. Gratulacje, Kacper!" - przekazał Donald Tusk.
W sieci sukces Tomasiaka skomentował również szef MON. "Brąz na dużej skoczni i potwierdzenie, że srebro nie było przypadkiem. 19-latek z Bielska-Białej, wychowanek LKS Klimczok Bystra znów pokazał charakter i klasę. Brawo Kacper!" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.
"King Kacper Tomasiak. King polskich serc. Dziękujemy Panu, Mistrzu Kacprze, dziękujemy Pana rodzicom i dziadkom, wszystkim którzy Pana ukształtowali" - napisał z kolei poseł PiS Przemysław Czarnek.
Głos zabrał również były prezydent Andrzej Duda. "Wspaniały sukces Kacpra Tomasiaka w olimpijskim debiucie! Drugi medal olimpijski! Dziękujemy! Gratulujemy! Brawa dla Kacpra i całej naszej Ekipy!"- przekazał na X.
Sukces 19-latka odnotował również rzecznik rządu. "Kolejny medal! Brawo Kacper!" - napisał Adam Szłapka.
Igrzyska olimpijskie 2026. Dorobek medalowy Polski
Kacper Tomasiak pierwszy medal na igrzyskach zdobył kilka dni temu w konkursie na skoczni normalnej. Na szyi naszego zawodnika zawisł wówczas srebrny medal.
Również srebro ma swoim dorobku reprezentujący Polskę w łyżwiarstwie szybkim Władimir Semmirunij. 23-latek w piątek na dystansie 10000 metrów uległ jedynie reprezentantowi Czech.