W skrócie Grzegorz Braun po raz kolejny nie stawił się na przesłuchanie we wrocławskiej prokuraturze, przedstawiając usprawiedliwienie związane z obowiązkami europosła.

Prokuratura zarzuca Braunowi m.in. bezprawne pozbawienie wolności lekarki, naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie podczas wydarzeń w szpitalu w Oleśnicy oraz inne działania.

Parlament Europejski 13 listopada 2025 roku uchylił Braunowi immunitet.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Grzegorz Braun nie stawił się w środę na przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu. Jak poinformował rzecznik prokuratury prok. Damian Pownuk, dzień wcześniej polityk przesłał usprawiedliwienie swojej nieobecności, powołując się na obowiązki związane z mandatem europosła.

- Jednocześnie pan Braun wskazał, w jakich terminach może się stawić w prokuraturze. W tej sytuacji to już w gestii prokuratora referenta będzie wyznaczenie nowego terminu przesłuchania. Myślę, że korespondującego z tym terminem, który wskazał - powiedział prok. Pownuk.

Rzecznik nie podał konkretnych dat, zaznaczył jednak, że chodzi o najbliższy czas i że europoseł wskazał kilka możliwych terminów.

Dodał także, że bez zgody Parlamentu Europejskiego nie można doprowadzić europosła do prokuratury. W takim przypadku potrzebna jest odrębna zgoda na zatrzymanie i doprowadzenie.

Jak wyjaśnił prokurator, gdyby nieobecność była nieuzasadniona lub nieusprawiedliwiona, śledczy mogliby wystąpić o taką zgodę.

Przesłuchanie Grzegorza Brauna. Druga próba postawienia zarzutów

To druga próba przedstawienia Braunowi zarzutów. Poprzednie przesłuchanie miało odbyć się 17 lutego.

Lider Konfederacji Korony Polskiej stawił się wówczas w prokuraturze, ale złożył wniosek o wyłączenie ze śledztwa prok. Karoliny Stockiej-Mycek, która prowadziła postępowanie. W związku z tym Braun nie usłyszał zarzutów, a czynności w sprawie zawieszono do czasu rozpatrzenia wniosku.

25 lutego zastępca prokuratora okręgowego we Wrocławiu odrzucił ten wniosek. Prok. Stocka-Mycek nie prowadzi już jednak tego śledztwa, ponieważ została awasowana do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Sprawę przejął inny prokurator.

Incydent w Oleśnicy. Grzegorz Braun wtargnął do szpitala

Grzegorz Braun ma usłyszeć zarzuty dotyczące sześciu czynów. Cztery z nich odnoszą się do wydarzeń w szpitalu w Oleśnicy w kwietniu 2025 roku.

Śledczy zarzucają mu m.in. bezprawne pozbawienie wolności lekarki, naruszenie jej nietykalności cielesnej poprzez popychanie i przytrzymywanie, znieważenie podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz pomówienie jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

16 kwietnia 2025 roku polityk wtargnął do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę ginekolożce Gizeli Jagielskiej. Jak twierdził, dokonywał obywatelskiego zatrzymania.

Lekarka relacjonowała wcześniej, że Braun wtargnął do działu administracyjnego, zagrodził jej drogę i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym.

Kolejne zarzuty dotyczą zniszczenia plakatów w Opolu w marcu 2025 roku oraz nawoływania do popełniania przestępstw w programie opublikowanym w internecie. Do ostatniego zdarzenia miało dojść 14 grudnia 2023 roku.

Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorza Brauna

13 listopada 2025 roku Parlament Europejski zgodził się na uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Otworzyło to wrocławskiej prokuraturze drogę do przedstawienia mu zarzutów.

W śledztwie dotyczącym wydarzeń w oleśnickim szpitalu zarzuty postawiono już działaczce Konfederacji Korony Polskiej Marcie C. oraz czterem innym osobom.

Marta C. odpowie m.in. za pozbawienie wolności lekarki Gizeli Jagielskiej poprzez uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu podczas "obywatelskiego zatrzymania". Śledczy zarzucają jej również naruszenie nietykalności cielesnej lekarki poprzez jej przytrzymywanie.

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie Gizeli Jagielskiej

10 grudnia 2025 roku Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy umorzyła śledztwo dotyczące przeprowadzenia w tamtejszym szpitalu zabiegu przerwania ciąży z naruszeniem prawa przez lekarkę Gizelę Jagielską.

Postępowanie wszczęto po doniesieniach medialnych sugerujących, że w placówce mogło dojść do nielegalnego przerwania ciąży.

Według prokuratury zabieg przeprowadzony 29 października 2024 roku oraz inne działania lekarki związane z tą procedurą nie miały "znamion czynu zabronionego".

Bosak w "Graffiti" o programie SAFE: Nie mogę go poprzeć Polsat News