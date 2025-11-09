Droższe produkty na horyzoncie. W tle podwyżka podatku

Anna Czowalla

Rząd przyjął projekt nowelizacji podatku cukrowego, który wejdzie w życie z początkiem 2026 roku. Nowe przepisy przewidują podwyżki opłat i rozszerzenie ich zakresu na wybrane kategorie napojów. Krajowa Unia Producentów Soków podkreśla, że zmiany uderzą w polskich sadowników. Podwyżki odczują także konsumenci.

Efektem zmian będą podwyżki, które Polacy odczują w portfelach. Zdj. ilustracyjne
Spis treści:

  1. Kiedy zostanie wprowadzona podwyżka podatku cukrowego?
  2. Podatek cukrowy. Łatanie budżetu kontra aspekt zdrowotny
  3. Nowe zasady podatku cukrowego od 2026 roku
  4. Producenci soków ostrzegają przed skutkami podatku cukrowego

Zmiany w konstrukcji podatku obejmą zarówno część stałą, jak i zmienną, a także dodatkowe opłaty za kofeinę i taurynę. Oznacza to, że napoje gazowane, energetyczne czy owocowe staną się wyraźnie droższe, a producenci będą musieli zmierzyć się z koniecznością zmiany receptur lub przerzucenia kosztów na konsumentów.

Kiedy zostanie wprowadzona podwyżka podatku cukrowego?

Podwyżka podatku cukrowego wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku. Jednak jego skala wykracza poza zwykłą korektę stawek. Według wyliczeń Polskiego Radia, cena dwulitrowej coli - zarówno klasycznej, jak i w wersji "zero" - przekroczy 10,60 zł, a puszka energetyka (500 ml) osiągnie poziom ponad 5 zł. To oznacza, że napoje, które jeszcze kilka lat temu były codziennym elementem zakupów, staną się towarem luksusowym dla wielu gospodarstw domowych.

Rząd tłumaczy zmiany troską o zdrowie publiczne i walką z otyłością, jednak w uzasadnieniu projektu pojawiają się także argumenty fiskalne. Wpływy z podatku, które w 2021 roku wyniosły 1,63 mld zł, spadły do 1,49 mld zł w 2024, a prognozy na 2025 mówią o dalszym spadku do 1,3 mld zł.

Podatek cukrowy. Łatanie budżetu kontra aspekt zdrowotny

Ministerstwo Finansów wskazuje, że wyższe stawki mają nie tylko ograniczyć konsumpcję cukru, lecz także zasilić budżet w trudnym okresie gospodarczym. Krytycy odpowiadają jednak, że to raczej próba łatania dziury budżetowej niż realna polityka zdrowotna.

Eksperci zwracają uwagę, że Polska nie jest wyjątkiem. Podobne rozwiązania wprowadzono wcześniej m.in. w Wielkiej Brytanii i Meksyku. Badania przeprowadzone przez Uniwersytety Cambridge i Oxford w 2023 roku wykazały, że brytyjski podatek cukrowy doprowadził do spadku sprzedaży napojów o wysokiej zawartości cukru, a producenci zaczęli zmieniać swoje receptury.

Z kolei analiza Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Meksyku z 2016 roku potwierdziła, że wprowadzenie podatku zmniejszyło zakupy słodzonych napojów o 7,6 proc. w pierwszym roku i o 9,7 proc. w drugim.

Metaanaliza z 2025 roku opublikowana przez Uniwersytet Yale dowodzi, że podatki na słodzone napoje zmniejszają ich konsumpcję, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz osób o niższych dochodach. Efektem jest spadek BMI o 0,01-0,05 proc. i cukrzycy typu 2 o 0,1-0,7 proc. oraz redukcja chorób sercowo-naczyniowych. Producenci reagują zmianą receptur, ograniczając zawartość cukru, jednak autorzy podkreślają, że sama danina nie wystarczy - skuteczność rośnie dopiero w połączeniu z edukacją i promocją zdrowszych alternatyw.

Nowe zasady podatku cukrowego od 2026 roku

System opłaty cukrowej w Polsce od początku miał charakter hybrydowy. W nowym wariancie stała opłata wzrośnie z 0,50 zł do 0,70 zł za litr napoju, jeśli zawiera on do 5 g cukru na 100 ml lub słodziki.

To pozornie niewielka zmiana, ale w skali całego rynku oznacza setki milionów złotych dodatkowych obciążeń. Zmienna część podatku, naliczana za każdy gram cukru powyżej progu 5 g/100 ml, zostanie podwojona - z 0,05 zł do 0,10 zł. A zatem napoje o wysokiej zawartości cukru, takie jak popularne gazowane oranżady czy smakowe lemoniady, staną się znacznie droższe.

    Maksymalna wysokość opłaty (stała + zmienna) nie może przekroczyć 1,20 zł na litr. System obejmuje napoje sklasyfikowane w PKWiU 10.32 i 10.89 oraz w rozdziale 11 - czyli szeroką gamę produktów: od gazowanych napojów słodzonych po soki z dodatkiem cukru czy słodzików.

    Producenci soków ostrzegają przed skutkami podatku cukrowego

    Krajowa Unia Producentów Soków podnosi alarm, wskazując, że planowane zmiany w podatku cukrowym uderzą w fundamenty polskiego sadownictwa i przetwórstwa owoców.

    Organizacja argumentuje, że nie jest to reforma prozdrowotna, lecz fiskalny manewr, który pod pozorem troski o zdrowie publiczne przerzuca ciężar na producentów i konsumentów. W 2024 roku branża zużyła około 220 tys. ton owoców, z czego ponad 200 tys. stanowiły polskie jabłka. Każde ograniczenie produkcji napojów owocowych oznacza więc mniejszy skup surowców i realne straty dla tysięcy gospodarstw rolnych.

    Przedstawiciele KUPS podkreślają, że sektor już dziś inwestuje w systemy kaucyjne i rozszerzoną odpowiedzialność producenta, a kolejne obciążenia mogą zachwiać jego stabilnością.

    Branża wskazuje również na brak równego traktowania. Napoje bezalkoholowe są obciążane coraz wyższymi stawkami, a inne produkty o wysokiej zawartości cukru - jak słodycze czy lody - pozostają poza systemem.

    Eksperci przypominają, że problem otyłości i chorób cywilizacyjnych nie sprowadza się wyłącznie do cukru w napojach. To także brak aktywności fizycznej, złe nawyki żywieniowe i niedostateczna edukacja zdrowotna. Najnowsze badania, m.in. opublikowane w Nature Medicine w 2025 roku, wskazują, że podatki na słodzone napoje mogą ograniczać ryzyko cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych, ale skuteczność jest największa, gdy towarzyszą im programy edukacyjne i zmiany w polityce żywieniowej.

    KUPS apeluje więc do rządu o wycofanie się z podwyżek dla napojów zawierających co najmniej 20 proc. soku, argumentując, że takie rozwiązanie nie wspiera zdrowia, a jedynie osłabia polskie rolnictwo.

