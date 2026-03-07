W skrócie Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty naruszenie prawa lotniczego za korzystanie z dronów w strefie zakazu lotów w Warszawie.

Oskarżeni korzystali ze statków na terenie ogrodów Uniwersytetu Warszawskiego, tuż obok Pałacu Prezydenckiego. Grozi im do pięciu lat więzienia.

Posiadacze dronów w Warszawie mają obowiązek rejestracji, muszą także zgłaszać loty w aplikacji.

Komenda Stołeczna Policji poinformowała o postawieniu zarzutów dwóm mężczyznom, którzy korzystali z cywilnych, amatorskich dronów na terenie ogrodów należących do Uniwersytetu Warszawskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Pałac Prezydencki i budynek Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Przestrzeń powietrzna w tej okolicy jest objęta zakazem lotów.

- Mężczyźni zostali zatrzymani, a drony zostały zabezpieczone. Postępowanie zostało wszczęte w kierunku artykułu 212 ustawy Prawo lotnicze - powiedział asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Mężczyznom grozi więzienie za latanie dronami. "Nie zdawali sobie sprawy"

Dwudziestolatek i dziewiętnastolatek odpowiedzą za naruszenie przepisów o ruchu lotniczym. Za nieuprawniony lot dronem w zastrzeżonej strefie grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.

- Z relacji mężczyzn wynikało, że nie zdawali sobie sprawy, że korzystanie z takich urządzeń w tej części centrum miasta jest zakazane i wiąże się z jakąkolwiek odpowiedzialnością karną - przekazał asp. Sobótka. Obaj mężczyźni mają polskie obywatelstwo.

Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych czynności i przedstawieniu zarzutów mężczyźni zostali zwolnieni. Policja skierowała natomiast sprawę na drogę sądową.

Loty dronami w Warszawie. Posiadacze dronów muszą spełnić warunki

Kampanie informujące o strefie zakazu lotów dronami są w Warszawie realizowane od 2021 r. Wyłączona jest znaczna część zachodniobrzeżnej Warszawy, całe Śródmieście, część Mokotowa oraz przestrzeń powietrzna w okolicach ul. Wiejskiej, Alei Ujazdowskich oraz Placu Piłsudskiego, gdzie znajdują się budynki rządowe.

Każdy właściciel drona o wadze powyżej 250 kg lub wyposażonego w kamerę musi ponadto zarejestrować się w systemie. Wszystkich posiadaczy dronów obowiązuje nakaz zgłoszenia każdego lotu. Służy do tego udostępniona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego aplikacja DroneTower.

