Drony w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Nowe informacje o pilotach

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Do pięciu lat pozbawienia wolności grozi dwóm mężczyznom, którzy korzystali z dronów w strefie zakazu lotów w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Prezydenckiego. 19-latek i 20-latek, którzy korzystali z amatorskich statków na terenie ogrodów Uniwersytetu Warszawskiego, w sobotę usłyszeli zarzuty. Odpowiedzą za złamania prawa lotniczego.

Pałac Prezydencki w Warszawie i brama wjazdowa
Do pięciu lat więzienia grozi dwóm mężczyzną, którzy korzystali z dronów w sąsiedztwie Pałacu PrezydenckiegoMaciek JazwieckiAgencja FORUM

  • Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty naruszenie prawa lotniczego za korzystanie z dronów w strefie zakazu lotów w Warszawie.
  • Oskarżeni korzystali ze statków na terenie ogrodów Uniwersytetu Warszawskiego, tuż obok Pałacu Prezydenckiego. Grozi im do pięciu lat więzienia.
  • Posiadacze dronów w Warszawie mają obowiązek rejestracji, muszą także zgłaszać loty w aplikacji.
Komenda Stołeczna Policji poinformowała o postawieniu zarzutów dwóm mężczyznom, którzy korzystali z cywilnych, amatorskich dronów na terenie ogrodów należących do Uniwersytetu Warszawskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Pałac Prezydencki i budynek Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Przestrzeń powietrzna w tej okolicy jest objęta zakazem lotów.

- Mężczyźni zostali zatrzymani, a drony zostały zabezpieczone. Postępowanie zostało wszczęte w kierunku artykułu 212 ustawy Prawo lotnicze - powiedział asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

    Mężczyznom grozi więzienie za latanie dronami. "Nie zdawali sobie sprawy"

    Dwudziestolatek i dziewiętnastolatek odpowiedzą za naruszenie przepisów o ruchu lotniczym. Za nieuprawniony lot dronem w zastrzeżonej strefie grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.

    - Z relacji mężczyzn wynikało, że nie zdawali sobie sprawy, że korzystanie z takich urządzeń w tej części centrum miasta jest zakazane i wiąże się z jakąkolwiek odpowiedzialnością karną - przekazał asp. Sobótka. Obaj mężczyźni mają polskie obywatelstwo.

    Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych czynności i przedstawieniu zarzutów mężczyźni zostali zwolnieni. Policja skierowała natomiast sprawę na drogę sądową.

    Loty dronami w Warszawie. Posiadacze dronów muszą spełnić warunki

    Kampanie informujące o strefie zakazu lotów dronami są w Warszawie realizowane od 2021 r. Wyłączona jest znaczna część zachodniobrzeżnej Warszawy, całe Śródmieście, część Mokotowa oraz przestrzeń powietrzna w okolicach ul. Wiejskiej, Alei Ujazdowskich oraz Placu Piłsudskiego, gdzie znajdują się budynki rządowe.

    Każdy właściciel drona o wadze powyżej 250 kg lub wyposażonego w kamerę musi ponadto zarejestrować się w systemie. Wszystkich posiadaczy dronów obowiązuje nakaz zgłoszenia każdego lotu. Służy do tego udostępniona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego aplikacja DroneTower.

