Dron w pobliżu amerykańskiej bazy w Polsce. Media o reakcji wojska, jest stanowisko MON

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

15 września w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie wykryto nieuprawniony bezzałogowy statek powietrzny - poinformował Onet. Serwis ujawnił, że zdarzenie zostało zgłoszone na numer alarmowy 112. Incydent potwierdziło Ministerstwo Obrony Narodowej. Nie ujawniło jednak, co stało się z bezzałogowcem.

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Amerykańska baza obrony przeciwrakietowej w Redzikowie, budynek z antenami, otoczony ogrodzeniem i terenem zielonym.
W pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie wykryto nieuprawnionego dronaWOJCIECH STROZYKReporter

W skrócie

  • Onet poinformował, że 15 września w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie zidentyfikowano bezzałogowy statek powietrzny.
  • Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło incydent, zaznaczając, że ustalono lokalizację operatora drona.
  • MON odmówiło jednak ujawnienia szczegółów dotyczących podjętych działań wobec drona oraz zastosowanych systemów ochrony, powołując się na względy bezpieczeństwa.
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O sprawie poinformował Onet. Serwisowi udało się ustalić, że 15 września w godzinach popołudniowych w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie wykryto nieuprawniony bezzałogowy statek powietrzny.

Dziennikarze Onetu poprosili o komentarz w sprawie Ministerstwo Obrony Narodowej. W odpowiedzi usłyszeli, że systemy rozpoznawcze wykryły drona operującego około pół kilometra od bazy.

Dron nad bazą w Redzikowie. Incydent zgłoszono na numer alarmowy

Z relacji resortu wynika, że lot trwał około pięciu minut. MON ujawnił też, że udało się ustalić miejsce, z którego działał operator urządzenia.

O zdarzeniu powiadomiono odpowiednie służby, w tym policję. Onet ujawnił, że jednym z działań, na które zdecydowała się jednostka, było zgłoszenie incydentu na numer alarmowy 112.

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Ministerstwo Obrony Narodowej nie poinformowało przy tym, czy wobec drona podjęto jakiekolwiek środki neutralizacji. Portal wskazał też, że nie wiadomo, czy w trakcie incydentu wykorzystano systemy antydronowe.

MON tłumaczy i mówi o względach bezpieczeństwa

Portal poinformował, że resort obrony - nie odpowiadając na pytania dotyczące reakcji na zdarzenie - miał zasłaniać się względami bezpieczeństwa i odmawiać ujawnienia szczegółów dotyczących systemów ochrony, rozpoznania i walki elektronicznej znajdujących się w Redzikowie.

Przedstawiciele ministerstwa zapewnili jednak, że każdy przypadek nieuprawnionej aktywności bezzałogowca w rejonie chronionego obiektu wojskowego traktowany jest z powagą.

Przypomnijmy, że amerykańska baza obrony przeciwrakietowej w Redzikowie jest obiektem o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa Polski, NATO i Stanów Zjednoczonych.

Instalacje znajdujące się na terenie obiektu ochraniane są przez amerykańskich żołnierzy. Główną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo wzięła na siebie jednak strona polska. Z tego powodu do ochrony bazy wystawiono specjalny pododdział.

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