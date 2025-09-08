Dron spadł przy polskiej granicy. Pilne spotkanie ministrów

W poniedziałek odbywa się pilna narada ministrów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji - dowiedział się Polsat News.

Spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza i Marcina Kierwińskiego odbywa się w związku z ostatnimi incydentami naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, w tym w sprawie drona, który w niedzielę wieczorem ujawniono w miejscowości Polatycze (woj. lubelskie).

Dron na Lubelszczyźnie. Pilna narada ministrów

Jak nieoficjalnie ustaliła PAP, spotkanie odbywa się w Ministerstwie Obrony Narodowej, a szefowie resortów MSWiA i MON rozmawiają m.in. o pomysłach na uszczelnienie polskiej przestrzeni powietrznej.

W poniedziałek Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie poinformowała, że maszyna spadła około 300 metrów od przejścia granicznego w Terespolu. Nikt nie został poszkodowany.

- Dron był prawdopodobnie nieuzbrojony. Miał napisy cyrylicą - poinformowała na konferencji prasowej przedstawicielka prokuratury.

Incydent przy polskiej granicy. Kolejny dron na terytorium Polski

Dziennikarz Polsat News Michał Stela przekazał wcześniej, powołując się na źródła w MON oraz Wojsku Polskim, że "dron został wykryty i był monitorowany przez wojskowe systemy przed przekroczeniem granicy". Maszyna spadła w pasie przygranicznym.

Mł. chor. SG Paweł Smyk z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przekazał Interii, że bezzałogowiec został znaleziony w polu kukurydzy.

W niedzielę wieczorem ukraińska grupa zajmująca się monitoringiem przestrzeni powietrznej, informowała o rosyjskim dronie, który "opuszcza Wołyń w kierunku Zamościa". Władze Ukrainy na razie nie wydały komunikatu w tej sprawie.

W sobotę w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie) także znaleziono szczątki drona. Rzecznik prasowy resortu obrony Janusz Sejmej powiedział, że był to dron "nienoszący żadnych cech wojskowych", najprawdopodobniej dron przemytniczy.

