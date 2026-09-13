W skrócie Dron spadł po ukraińskiej stronie, około 800 metrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin, uderzając w ciężarówkę, potwierdziła Straż Graniczna.

W sześciu powiatach Lubelszczyzny włączono syreny alarmowe i aktywowano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że działania polskiego lotnictwa miały charakter prewencyjny i obejmowały zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej.

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W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na zachodnią Ukrainę i operowaniem lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej w niedzielę zostały wstrzymane odprawy na wszystkich przejściach granicznych - poinformował w rozmowie z Interią rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.

Ukraina: Dron uderzył w ciężarówkę blisko granicy z Polską

Dopytywany o pojawiające się doniesienia o ataku w pobliżu granicy z Polską, rzecznik potwierdził, iż SG otrzymała informację, że "w odległości około 800 metrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin dron uderzył w ciężarówkę".

Według niektórych z pojawiających się doniesień w wyniku uderzenia drona wybuchł pożar na stacji benzynowej po ukraińskiej stronie, jednak major Sienicki nie potwierdził tych informacji.

Jednocześnie rzecznik poinformował, że obecnie ruch na przejściu w Dorohusku odbywa się normalnie.

Agencja Unian, powołując się na wpisy w mediach społecznościowych, podawała, że w czasie zmasowanego ataku rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę, doszło do uderzenia w pobliżu granicy z Polską. Niektóre z doniesień mówiły o pożarze stacji benzynowej i zaparkowanych obok ciężarówek, inne - tylko o płonących pojazdach.

Alarm o zagrożeniu z powietrza na Lubelszczyźnie. Mieli słyszeć huki i wybuchy

W związku z zagrożeniem atakiem z powietrza w sześciu powiatach na terenie Lubelszczyzny zawyły w niedzielę syreny alarmowe.

Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz potwierdził, że alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa został wysłany do sześciu powiatów: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego. To w tych powiatach zostały uruchomione syreny alarmowe.

Alert RCB o zagrożeniu z powietrza trwał kilkadziesiąt minut i został odwołany około godz. 5. - System wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności został uruchomiony kwadrans po godzinie czwartej, a komunikat z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o odwołaniu alarmu przyszedł o godz. 5 - sprecyzował rzecznik.

Bubicz był też dopytywany o ewentualny upadek nieznanych obiektów na terenie regionu. Stwierdził, że do służb docierają zgłoszenia o potencjalnych hukach, czy wybuchach. - Są one poważnie traktowane i weryfikowane, ale te zgłoszenia, które dotarły do naszych służb, nie znalazły potwierdzenia - podkreślił.

Wojsko poderwało myśliwce. "Działania mają charakter prewencyjny"

Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali w niedzielę po godz. 4 nad ranem alert RCB o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy i operowaniu polskiego lotnictwa. Następnie ostrzeżenie o zagrożeniu atakiem z powietrza trafiło do mieszkańców sześciu wspomnianych powiatów.

Drugi z alertów - o zagrożeniu z powietrza - odwołano przed godz. 5. Z kolei ostrzeżenie o operowaniu lotnictwa wojskowego, wysłane do odbiorców Lubelszczyzny i Podkarpacia, RCB odwołało po godzinie 9.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało w niedzielę, że w związku z aktywnością odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej, wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Podkreślano, że "działania te miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".



