Dron został odnaleziony przez pracownika kopalni węgla brunatnego w miejscowości Galczyce w powiecie konińskim. "Nie ujawniono zdarzeń skutkujących narażeniem życia lub zdrowia ludzi" - poinformowały służby.

"Po godzinie 11 wpłynęło zgłoszenie do CPR, że na terenie pow. konińskiego, miejscowość Galczyce na terenie kopalni węgla brunatnego, pracownik kopalni ujawnił bezzałogowy statek powietrzny typu dron" - podała policja z Wielkopolski za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Teren został zabezpieczony przez funkcjonariuszy. Na miejscu pracują policjanci z Poznania i Konina. O incydencie została powiadomiona prokuratura.

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu potwierdził, że w związku z incydentem nie ma informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia.

- Po godz. 11 wpłynęło zgłoszenie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Na terenie powiatu konińskiego, na terenie kopalni węgla brunatnego, pracownik ujawnił bezzałogowy statek powietrzny - powiedział Polsat News nadkom. Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

- Na miejsce pojechali policjanci z Konina, ale również Poznania. O zdarzeniu została powiadomiona prokuratura w Konie i Kole - powiedział nadkom. Święcichowski.

- Co ważne, na chwilę obecną w związku upadkiem drona nie mamy żadnych informacji o zagrożeniu czy narażeniu życia lub zdrowia osób postronnych. Odpowiednie służby, w tym policja, będą wyjaśniały, co to jest za dron, skąd się znalazł i wszystkie okoliczności będą szczegółowo - przekazał policjant.

Policja potwierdziła, że upadek drona nie wyrządził żadnych zniszczeń. Statek został odnaleziony na terenie, na którym nie stoją budynki czy elementy infrastruktury.

- Trzeba będzie sprawdzić, czy to urządzenie jest bezpieczne. Później nastąpi szczegółowa analiza, co to za model, w jakich okolicznościach i po co znalazł się na terenie - powiedział nadkom. Święcichowski, podkreślając, że dotąd nie ma żadnych informacji, jakiego rodzaju statek został odnaleziony.

