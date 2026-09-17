Dron rozbił się przy polskiej granicy. Armia potwierdza

Łukasz Szpyrka
Patryk Idziak

Łukasz Szpyrka, Patryk Idziak

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Dron miał rozbić się w Ukrainie blisko polskiej granicy. - Około 3-4 km od naszych granic obiekt uderzył bądź został strącony, jeszcze to potwierdzamy - przekazał Interii rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjne RSZ ppłk Jacek Goryszewski. Jak sprecyzował, do zdarzenia doszło na wysokości Dorohuska.

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Polski myśliwiec F-16 podczas startu z pasa, widoczne uzbrojenie i zbiorniki paliwa
Polski myśliwiec podczas startu. Zdj. ilustracyjneMichal AdamowskiReporter

W skrócie

  • Około cztery kilometry od polskiej granicy w Ukrainie rozbił się dron odrzutowy lub inny obiekt.
  • W reakcji na zdarzenie polskie myśliwce zostały poderwane, a naziemne systemy obrony przeciwlotniczej aktywowane ze względu na szybkie zbliżanie się obiektu.
  • Dowództwo Operacyjne poinformowało także o wydaniu alertów dla mieszkańców w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, które później zostały odwołane.
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- Strona ukraińska przekazała nam informacje o zbliżającym się obiekcie do naszej granicy, który był obserwowany również przez nasze środki radiolokacyjne. Zbliżał się z dużą prędkością. Stąd też decyzja o poderwaniu myśliwców, o aktywacji naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej - wyjaśnił ppłk Jacek Goryszewski w rozmowie z Interią.

Dron w pobliżu Dorohuska. Uderzył kilka kilometrów od granicy

Jak dodał Goryszewki, "alarm został już w zasadzie odwoływany, bo ten obiekt uderzył w bliskiej odległości, ale po stronie ukraińskiej". Do upadku miało dojść około 3-4 km od granicy.

- To jest albo dron odrzutowy albo inny obiekt np. pocisk. To będzie jeszcze sprawdzane. Natomiast na pewno nie był to zwykły bezzałogowiec, bo prędkość zbliżania się była znaczna - nadmienił.

Dopytywany, czy zdarzenie miało miejsce znów w pobliżu Dorohuska, rzecznik Dowództwa Operacyjne RSZ potwierdził. - Mniej więcej na tej samej wysokości - przyznał.

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Poderwano polskie myśliwce. Rosja uderzyła na zachodzie Ukrainy

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Naloty Rosji na Ukrainę. Tusk o poderwaniu myśliwców

PremierDonald Tusk na konferencji prasowej przekazał, że odebrał komunikat o kolejnym ataku Rosji na cele w Ukrainie. Jak dodał, w związku z tym alarmem zostały poderwane także polskie myśliwce, aby zabezpieczyć przestrzeń powietrzną.

- Nasze samoloty zostały poderwane do akcji. Jak państwo wiecie, podobny nalot miał miejsce dwa dni temu, ale także dzisiaj w nocy - powiedział premier.

Polska w gotowości. Wydano komunikaty i ostrzeżenia

"Informujemy, że huk słyszalny dziś przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe. Maszyny zostały poderwane w związku z koniecznością zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej podczas uderzeń Federacji Rosyjskiej z użyciem odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na cele w zachodniej części Ukrainy" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.

Wcześniej mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego otrzymali alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Komunikat odwołano.

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