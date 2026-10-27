Dron nagle zniknął podczas testów. Żandarmeria Wojskowa apeluje

W skrócie
- Bezzałogowy statek powietrzny typu Alpha Wing zniknął w sobotę podczas testów prowadzonych przez firmę cywilną na poligonie w Ustce.
- Ppłk Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej przekazał, że maszyna spadła do Bałtyku w wyniku awarii silnika, a prądy mogą przemieścić wrak w stronę brzegu.
- Służby apelują, aby w przypadku znalezienia fragmentów drona nie dotykać ich, oddalić się z miejsca znaleziska i niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112.
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Żandarmeria Wojskowa poinformowała we wtorek, ze wyjaśnia okoliczności utraty bezzałogowego statku powietrznego - testowego, nieuzbrojonego, bez cech bojowych.
Ustka. Awaria silnika drona Alpha Wing. Szukają bezzałogowca
Do zdarzenia doszło w sobotę na terenie poligonu w m. Ustka (woj. zachodniopomorskie). Tam prowadzone były loty testowe BSP typu Alpha Wing przez jedną z firm cywilnych.
"O godzinie 9:35 w wyniku awarii silnika maszyna spadła do Morza Bałtyckiego około 6 km od linii brzegowej" - podał rzecznik ŻW ppłk Dariusz Rozkosz.
"Z uwagi na panujące warunki hydrometeorologiczne, w szczególności kierunek i siłę wiatru oraz występujące prądy morskie, istnieje możliwość przemieszczenia się utraconego obiektu w kierunku wybrzeża" - dodał.
Żandarmeria Wojskowa zaapelowała, żeby "w przypadku znalezienia BSP, jego fragmentów lub innego nieznanego przedmiotu" - nie dotykać ich i nie przemieszczać. Z miejsca należy się oddalić i ostrzeć innych oraz zadzwonić na numer alarmowy 112.
Dron spadł na pole. Należał do wojsk sojuszniczych
Do podobnego zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na Podkarpaciu.
Wówczas w miejscowości Wydrza znaleziono wojskowego drona. Zidentyfikowany na polu ornym bezzałogowiec był nieuzbrojoną maszyną, wykorzystywaną na pobliskim poligonie W Nowej Dębie przez norweskich żołnierzy.