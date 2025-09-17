- Obcokrajowiec, który wypuścił drona nad budynki rządowe przy ul. Parkowej i Belweder usłyszał zarzut złamania prawa lotniczego. Ukrainiec jest też natychmiast deportowany - przekazał mł. asp. Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.

Chodzi o art. 212 ustawy Prawo lotnicze, który dotyczy naruszenia zakazu lotów na danym obszarze. Jak informowano, 21-letni mężczyzna dobrowolnie poddał się karze i zapłacił grzywnę w wysokości czterech tys. złotych.

Dron nad budynkami rządowymi i Belwederem. Deportacja Ukraińca

Rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Dagmara Bielec poinformowała, że zakończyły się czynności administracyjne odnośnie wniosku policji o deportację mężczyzny.

- Otrzymał on decyzję zobowiązującą do natychmiastowego powrotu do swojego kraju. Obecnie jest on konwojowany na najbliższe przejście graniczne, gdzie zostanie przekazany służbom ukraińskim - wyjaśniła rzeczniczka.

Dodatkowo mężczyznę obowiązuje pięcioletni zakaz wjazdu do Polski oraz innych krajów strefy Schengen.

W poniedziałek około godz. 20 funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zatrzymali dwie osoby, które bez wymaganego zezwolenia obsługiwały drona latającego w strefie objętej zakazem. Zatrzymanymi byli 21-letni obywatel Ukrainy i 17-letnia Białorusinka.

Warszawa: Zatrzymano dwoje obcokrajowców. Decyzja ws. 17-letniej Białorusinki

Po zatrzymaniu policjanci skierowali do komendanta Straży Granicznej wniosek o deportację cudzoziemca. - Mężczyzna został przekazany SG i pozostaje w jej dyspozycji - mówił mł. asp. Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.

Zatrzymana wraz z nim 17-letnia Białorusinka została przesłuchana w charakterze świadka i wypuszczona do domu.

Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz lotów dronów nad budynkami rządowymi i innymi obiektami infrastruktury krytycznej. Na takich obiektach są specjalne oznakowania - tabliczki z informacją o zakazie lotów dronów. Każdy operator bezzałogowca, który ma uprawnienia, w specjalnej aplikacji może też sprawdzić, gdzie mogą, a gdzie nie mogą one latać.

Każdy lot należy zgłosić za pomocą aplikacji DroneTower. Na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest dostępna mapa DroneMap z zaznaczonymi strefami, m.in. w których obowiązuje zakaz lotów.

