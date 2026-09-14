W skrócie Na plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wyłowiono z Morza Bałtyckiego drona, który według wstępnych informacji najprawdopodobniej pochodzi z Rosji.

Przedstawiciele wojska i eksperci zaznaczyli, że tożsamość i typ drona nadal budzą wątpliwości, a dokładna identyfikacja wymaga dalszych badań.

W ostatnim czasie odbyła się narada służb i władz dotycząca bezpieczeństwa Polski po atakach Rosji na Ukrainę.

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"Na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu" - zapewnił minister obrony narodowej.

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Według informacji przekazanych w Polsat News przez rzecznika Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacka Goryszewskiego, "najprawdopodobniej jest to bezzałogowy statek powietrzny typu Gerbera, najprawdopodobniej rosyjski".

Rusinowo. Rzecznik DORSZ o znalezionym dronie. "Najprawdopodobniej przydryfował"

- Najprawdopodobniej przydryfował z wód międzynarodowych na nasze wody. Od 31 lipca nasze systemy nie zaobserwowały żadnego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, więc na tę chwilę nie da się wiązać tego z jakimkolwiek atakiem Federacji Rosyjskiej. - dodał Goryszewski.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk potwierdził, że wszystko wskazuje na to, iż znaleziony dron jest pochodzenia rosyjskiego i teraz - zgodnie z procedurami - trafi do służb.

- Polska jest dzisiaj pod wieloma względami celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe albo obserwacje - podkreślił Tomczyk.

Zaapelował też o budowanie odporności w społeczeństwie. - Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej (...). Budujmy świadomość i odporność społeczną - zaapelował wiceszef MON.

Zapewnił, że resort obrony opublikuje nowe informacje w sprawie drona, jeśli takie się pojawią.

"Nie wiemy, co to za dron". Wątpliwości po komunikacie ws. Rusinowa

Wątpliwości co do typu drona wyraził później na antenie PN komandor Maksymilian Dura.

- Przede wszystkim, powiedzmy sobie szczerze, że my nie wiemy, co to jest za dron, dlatego, że mówienie o tym, że to jest Gerbera, no trzeba podchodzić do tego ostrożnie - powiedział.

- Bardzo dobrze, że używane jest słowo najprawdopodobniej, dlatego że Gerbera ma troszeczkę inny statecznik pionowy. Poza tym proszę zwrócić uwagę na litery, które są tam napisane. One są napisane literami łacińskimi. Literka "s" w języku rosyjskim inaczej wygląda. Także ja bym tutaj bardzo ostrożnie do tego podchodził - dodał Dura.

- Dziób Gerbery jest zupełnie inny, silnik umieszczony jest z tyłu. Może ten silnik oczywiście odpadł, ale dziób jest zupełnie inny. Więc poczekajmy nawet na taką deklarację ze strony wojska w momencie, kiedy ten dron zostanie zbadany - podsumował.

Zaznaczył jednak, że "rzeczywiście może być tak, że ten dron przeszedł metamorfozę", ponieważ "każdy dron, każda seria produkcyjna dronów Gerbera różni się od swoich poprzedników".

"Dość specyficzny rejon". Ekspert o znalezionym w Rusinowie dronie

Informacje przekazane przez szefa resortu obrony skomentował też na antenie Polsat News prof. Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego.

- Musimy się zastanowić, przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy był to dron bojowy, czy też rozpoznawczy. Raczej wydaje się, że rozpoznawczy i bez względu na to, czy był to dron rozpoznawczy powietrzny, czy morski, stworzyło to określone zagrożenie. Nie tu i teraz, ale w perspektywie, ponieważ jest to dosyć specyficzny rejon - stwierdził.

Prof. Mickiewicz wskazał, że znajduje się tam poligon morski i lądowy, na którym wojsko trenuje działania obronne, związane z przeprowadzeniem desantu morskiego.

W niedzielę po atakach Rosji na Ukrainę w pobliżu granicy z Polską, została zorganizowana specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

- To, co wiemy i to, czego można się spodziewać, to to, że najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium - powiedział szef rządu.

Tusk wyraził nadzieję, że "ten najgorszy scenariusz się nie sprawdzi". - Ale niestety dotychczasowe zdarzenia potwierdzają informacje, które otrzymujemy od wielu miesięcy, że także gorsze warianty są możliwe - podkreślił.



