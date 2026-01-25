Podczas spotkania w Skarżysku-Kamiennej Jarosław Kaczyński oceniał, że wygrana prawicy w kolejnych wyborach parlamentarnych jest możliwa, a sondaże dają jej przewagę.

- Tylko że ta prawica nie jest w tej chwili zintegrowana, tak jak było to do niedawna w jednej czy dwóch partiach. Przy czym ta jedna, czyli my, to była partia duża, a ta druga, czyli Konfederacja, to była partia zupełnie niewielka - tłumaczył prezes PiS, podkreślając konieczność wykorzystania "potencjału" i zwiększenia poparcia.

Jarosław Kaczyński ocenia szanse na zwycięstwo. Mówił o Braunie

- Trzeba to sobie jasno powiedzieć. I wiem, że część z państwa zaskoczę, ale jest to mój obowiązek jako Polaka, jako polskiego polityka. O żadnych sojuszach z Braunem nie ma mowy. Kto chce zawierać albo głosować na Brauna, to głosuje w gruncie rzeczy na Tuska, na Putina - mówił Kaczyński, zwracając się do wyborców.

W późniejszych wypowiedziach dodawał, że "zafascynowanych Braunem" można znaleźć również na "tej sali". Oceniał także, że tezy głoszone przez lidera Konfederacji Korony Polskiej "kompromitują Polskę na arenie międzynarodowej" oraz "wykluczają współpracę z USA i nasze bezpieczeństwo".

- To jest droga donikąd, droga do nieszczęścia. Skrajnego nieszczęścia - podkreślał.

Sojusz PiS z Konfederacją lub Grzegorzem Braunem? Kaczyński stawia sprawę jasno

W dalszej części swojej wypowiedzi skomentował także możliwość sojuszu z Konfederacją. - Z tą inną Konfederacją, tą drugą, to już można rozmawiać. Chociaż tam też jest Mentzen, który głosi darwinizm społeczny polegający np. na tym, że szkolnictwo ma być płatne - powiedział.

