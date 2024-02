Drobna opłata, ale za jej brak grożą gigantyczne kary. Termin mija w lutym

BDO – co to za opłata i kogo dotyczy?

BDO to skrót odnoszący się do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. W mniej oficjalnej komunikacji często określa się ją po prostu jako bazę danych odpadowych lub bazę danych o odpadach. Zgodnie z założeniami BDO "pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych".

Zależnie od działalności wpis do BDO może być wprowadzony z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy. Organem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru jest marszałek danego województwa.

Ile wynosi opłata BDO w 2024 roku?

W przypadku BDO można mówić o dwóch opłatach – rejestrowej i rocznej. W praktyce nie robi to jednak dużej różnicy, obie opłaty opiewają na takie same kwoty, a opłata rejestrowa pełni jednocześnie rolę opłaty rocznej za pierwszy rok działalności.

Warto przypilnować wniesienia opłaty we właściwym terminie. Ewentualne konsekwencje w przypadku braku jej uiszczenia (czy w ogóle braku rejestracji) mogą być dotkliwe. Brak opłaty skutkuje wykreśleniem z bazy danych, a firmy prowadzące działalność bez wymaganego wpisu ryzykują nałożeniem kary w wysokości od 1000 zł do nawet 1 000 000 zł.

Do kiedy trzeba wnieść opłatę BDO?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłatę BDO należy uiścić do końca lutego każdego roku – w tym roku przedsiębiorcy mają więc na to o jeden dzień dłużej. Ostateczny termin to 29 lutego 2024 (czwartek).