Końcówka lutego była pracowita dla strażników granicznych z placówek w Białowieży i Dubiczach Cerkiewnych . "W ostatnich 2 dniach (28 i 29.02) na granicy z Białorusią odnotowano 68 prób nielegalnego przedostania się do Polski" - przekazała Straż Graniczna w komunikacie.

Granica polsko-białoruska w liczbach

W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu zanotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu było 4 tys. takich prób, w sierpniu blisko 2,8 tys., we wrześniu - niespełna 1,1 tys., w październiku - 2 tys. prób, a w listopadzie - blisko 1,5 tys.