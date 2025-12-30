Dramatyczne warunki pogodowe, reaguje premier. Będzie pilna narada

"Poleciłem szefowi MSWiA zwołanie na godzinę 19 narady wojewodów i pilne przedstawienie raportu o sytuacji na drogach, na terenach zagrożonych tzw. 'cofką'" - przekazał premier Donald Tusk. Ruch szefa rządu ma związek z utrzymującym się sztormem i silnymi śnieżycami na północy kraju.

Mężczyzna w średnim wieku w garniturze i krawacie stoi przy mównicy z dwoma mikrofonami na tle niebieskiej ściany.
Pogoda. Premier Donald Tuska zabrał głos ws. trudnych warunku atmosferycznych w PolsceAnita WalczewskaEast News

W skrócie

  • Premier Donald Tusk zareagował na trudną sytuację pogodową na północy Polski, zwołując pilną naradę wojewodów.
  • Wprowadzono alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej i podjęto działania przeciwpowodziowe w czterech gminach na Pomorzu.
  • IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia na wybrzeżu oraz w regionach nadmorskich i na Żuławach.
Premier Donald Tusk zagregował za pośrednictwem wpisu na trudną sytuację pogodową w północnych regionach Polski.

Głos w tej sprawie zabrał także minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

"O 19:00 zwołałem pilne spotkanie Wojewodów z terenów objętych zagrożeniem tzw. 'cofki'. W odprawie uczestniczyć będą też przedstawiciele służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji" - napisał Kierwiński na platformie X.

Trudne warunki pogodowe w Polsce. Wprowadzono alert gotowości WOT

Dodajmy, że wcześniej w związku z trudną sytuacją pogodową w Polsce wprowadzono alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej.

"Monitorując sytuację meteorologiczną w kraju WOT wprowadziły skrócony czas gotowości dla żołnierzy do wsparcia samorządów lokalnych w ewentualnym zwalczaniu skutków zjawisk pogodowych" - poinformował w mediach społecznościowych wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON dodał, że alert dotyczy żołnierzy trzech Brygad Obrony Terytorialnej: 4 Warmińsko-Mazurskiej, 7 Pomorskiej i 15 Zachodniopomorskiej.

"Mogą oni otrzymać wezwanie do stawiennictwa w czasie do 6 godzin od otrzymania sygnału alarmowego" - wyjaśnił minister.

    Pomorskie. Pogotowie przeciwpowodziowe w czterech gminach

    W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzekach powiatu nowodworskiego i na Zalewie Wiślanym starosta nowodworski Barbara Ogrodowska ogłosiła we wtorek pogotowie przeciwpowodziowe dla czterech gmin.

    Alarm obowiązuje od godz. 9.30 w gminach Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Stegna i Sztutowo.

    Ponadto strażacy z Fromborka (woj. warmińsko-mazurskie) układają worki z piaskiem wzdłuż ulicy Portowej, gdzie wdziera się woda z Zalewu Wiślanego.

    W całym warmińsko-mazurskim - ze względu na przechodzące śnieżyce z silnym wiatrem - prądu obecnie nie ma 120 gospodarstw domowych. Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz przekazał w rozmowie z PAP, że awarie są usuwane na bieżąco.

    Pogoda w Polsce. IMGW ostrzega przed dalszym wzrostem poziomu wód

    Ze względu na sytuację Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed wzrostem poziomów wody m.in. wzdłuż Wybrzeża i na Zalewie Wiślanym.

    Alert obowiązuje na całym wybrzeżu Bałtyku, w Zatoce Gdańskiej, na Zalewie Wiślanym i Żuławach (woj. pomorskie) oraz w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie).

    Przypomnijmy, że najwyższe ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że stany wody utrzymują się powyżej stanów alarmowych oraz wykazują dalszą tendencję wzrostową.

    Do osób przebywających na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz części woj. pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego rozesłano także alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

