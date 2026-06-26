W skrócie Liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 235, rannych jest około 4300, dziesiątki tysięcy osób straciły swoje domy.

W stanie La Guaira zawaliło się około 100 budynków, a sytuację ratowniczą utrudnia brak sprzętu pozwalającego wydobyć żywych ludzi spod gruzów.

Po trzęsieniu ziemi wprowadzono stan wyjątkowy; do wsparcia operacji ratunkowych przybyło amerykańskie wojsko, szkoły oraz lotnisko w Caracas są zamknięte.

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Według informacji przekazanych przez ministra zdrowia Carlosa Alvarado liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do co najmniej 235. Wcześniej władze podawały informacje o ok. 180 ofiarach.

Rannych jest około 4300. Najtrudniejsza sytuacja panuje w stanie La Guaira na wybrzeżu, na północ od Caracas. Według danych podanych przez ministra spraw wewnętrznych Disodado Cabello zawaliło się tam ok. 100 budynków. Bez dachu nad głową w La Guaira zostało ok. 70 tys. rodzin.

Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Władze podały nowe dane

Jak podała agencja AFP, pod gruzami zawalonych budynków nadal znajdują się żywi ludzie. Mieszkańcy próbują wydobywać ich samodzielnie, ale ich możliwości są ograniczone ze względu na brak sprzętu.

- Oni wciąż żyją. Nic nie możemy zrobić, nie mamy żadnych narzędzi, żadnego sposobu, żeby pomóc - powiedział AFP Antonio Bermudez, mieszkaniec La Guaira.

W czwartek na terenie Wenezueli wprowadzony został stan wyjątkowy, w działania ratownicze zaangażowanych jest ponad 11 tys. funkcjonariuszy służb. W piątek rano do Wenezueli przybyli przedstawiciele Dowództwa Południowego armii USA, którzy mają pomóc w organizacji pomocy.

"SOUTHCOM wspiera prowadzone przez Departament Stanu USA operacje pomocowe w Wenezueli po niszczycielskich trzęsieniach ziemi, które nawiedziły kraj 24 czerwca 2026 r. Tymczasowy rząd Wenezueli formalnie zwrócił się do USA o wsparcie po trzęsieniach ziemi" - podało amerykańskie wojsko.

Setki ofiar i tysiące rannych. Wstrząsy zniszczyły stan La Guaira

Ziemia w Wenezueli zatrzęsła się w nocy ze środy na czwartek. Największe zniszczenia wyrządziły dwa główne wstrząsy, które dzieliła mniej niż minuta - pierwszy miał magnitudę 7,2, drugi 7,5. Oprócz Amerykanów pomoc Wenezueli zapewnią także ratownicy ONZ, sąsiednie kraje południowoamerykańskie i państwa Europy.

W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego w Wenezueli nie działają szkoły, ze względu na zniszczenia zamknięto lotnisko w Caracas. Uszkodzona została główna rafineria El Palito, na północy kraju występują długie przerwy w dostawie prądu.





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