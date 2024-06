- W pobliżu grupy 24 osób uderzył piorun na przełęczy Łącznik w Górach Izerskich. Wszyscy zostali ewakuowani do Świeradowa Zdroju. Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala. To były różne, niezwiązane ze sobą osoby, ale wśród nich były dzieci - powiedział o godzinie 14:30 Adam Tkocz, naszelnik Karkonoskiej Grupy GOPR w rozmowie z Interią.