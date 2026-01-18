Drakoński mróz nad Polską. Ostrzeżenia IMGW, nowa prognoza
Najbliższe dni przyniosą wyjątkowo silny mróz, zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie kraju, gdzie termometry mogą pokazać nawet -25 stopni C. IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia. Meteorolodzy ostrzegają, że ujemne temperatury i silny wiatr mogą stanowić "realne zagrożenie dla zdrowia i życia".
W skrócie
- IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia z powodu silnych mrozów, zwłaszcza dla powiatu bieszczadzkiego na Podkarpaciu.
- Na wschodzie Polski temperatury spadną nawet do -18 stopni Celsjusza, a w dolinach Podkarpacia miejscami do -25 stopni Celsjusza.
- Pierwszy tydzień ferii zimowych będzie pogodny, z niskimi temperaturami nocą.
Najbliższe dni przyniosą pogodną, ale coraz bardziej mroźną aurę. Na zachodzie kraju temperatury będą względnie łagodne, bo nie spadną poniżej -5 stopni Celsjusza.
Jednak na wschodzie zrobi się znacznie mroźniej.
Najsilniejszy mróz pojawi się w nocy z niedzieli na poniedziałek. We wschodniej części kraju temperatura spadnie do -18 stopni, a w niektórych kotlinach Podkarpacia nawet do -25 stopni - ostrzega synoptyk IMGW Piotr Szewczak. W centrum i na zachodzie Polski mróz będzie nieco łagodniejszy, od -2 do -15 stopni Celsjusza.
W związku z prognozami zapowiadającymi coraz większy mróz IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla większości województw wschodniej i centralnej Polski oraz II stopnia dla powiatu bieszczadzkiego w woj. podkarpackim.
"Ostrzeżenia I i II stopnia wskazują na realne zagrożenie zdrowia i życia, a także możliwość strat materialnych" - zaznacza IMGW.
W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie również małe lub bezchmurnie. Temperatury minimalne na wschodzie do -18 stopni, a lokalnie na Podkarpaciu znowu mogą spaść nawet do -25 stopni. W centrum kraju od -7 do -10 stopni. Na zachodzie od -3 do -5 stopni Celsjusza.
We wtorek dalej pogodnie, zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna na wschodzie wyniesie około -5 stopni, w centrum będzie to -3, a na zachodzie od 2 do 4 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, co najwyżej na zachodzie umiarkowany, przy granicy będzie wiać z prędkością do 45 km/h.
Prognoza pogody na ferie. Słonecznie w dzień, mróz w nocy
Pierwszy tydzień ferii zimowych zapowiada się pogodnie, a w górach - typowo zimowo. W wyższych partiach pokrywa śnieżna sięga 90 cm, a w rejonach Karpat, Bieszczad, Warmii i Mazur śniegu będzie około 20-30 cm.
W centrum, na wschodzie i południowym wschodzie kraju nocami spodziewane są silne przymrozki do -18 stopni, a na południowym wschodzie do -15 stopni Celsjusza.
Według IMGW w ostatnim tygodniu stycznia nad Polskę dotrze wyż syberyjski, który przyniesie jeszcze silniejszy mróz - nocami temperatury mogą spadać -20 stopni. Ocieplenie nastąpi dopiero w połowie lutego.
