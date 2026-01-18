W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia z powodu silnych mrozów, zwłaszcza dla powiatu bieszczadzkiego na Podkarpaciu.

Na wschodzie Polski temperatury spadną nawet do -18 stopni Celsjusza, a w dolinach Podkarpacia miejscami do -25 stopni Celsjusza.

Pierwszy tydzień ferii zimowych będzie pogodny, z niskimi temperaturami nocą.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Najbliższe dni przyniosą pogodną, ale coraz bardziej mroźną aurę. Na zachodzie kraju temperatury będą względnie łagodne, bo nie spadną poniżej -5 stopni Celsjusza.

Jednak na wschodzie zrobi się znacznie mroźniej.

Najsilniejszy mróz pojawi się w nocy z niedzieli na poniedziałek. We wschodniej części kraju temperatura spadnie do -18 stopni, a w niektórych kotlinach Podkarpacia nawet do -25 stopni - ostrzega synoptyk IMGW Piotr Szewczak. W centrum i na zachodzie Polski mróz będzie nieco łagodniejszy, od -2 do -15 stopni Celsjusza.

W związku z prognozami zapowiadającymi coraz większy mróz IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla większości województw wschodniej i centralnej Polski oraz II stopnia dla powiatu bieszczadzkiego w woj. podkarpackim.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

"Ostrzeżenia I i II stopnia wskazują na realne zagrożenie zdrowia i życia, a także możliwość strat materialnych" - zaznacza IMGW.

Mapa alertów IMGW materiał zewnętrzny

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie również małe lub bezchmurnie. Temperatury minimalne na wschodzie do -18 stopni, a lokalnie na Podkarpaciu znowu mogą spaść nawet do -25 stopni. W centrum kraju od -7 do -10 stopni. Na zachodzie od -3 do -5 stopni Celsjusza.

We wtorek dalej pogodnie, zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna na wschodzie wyniesie około -5 stopni, w centrum będzie to -3, a na zachodzie od 2 do 4 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, co najwyżej na zachodzie umiarkowany, przy granicy będzie wiać z prędkością do 45 km/h.

Prognoza pogody na ferie. Słonecznie w dzień, mróz w nocy

Pierwszy tydzień ferii zimowych zapowiada się pogodnie, a w górach - typowo zimowo. W wyższych partiach pokrywa śnieżna sięga 90 cm, a w rejonach Karpat, Bieszczad, Warmii i Mazur śniegu będzie około 20-30 cm.

W centrum, na wschodzie i południowym wschodzie kraju nocami spodziewane są silne przymrozki do -18 stopni, a na południowym wschodzie do -15 stopni Celsjusza.

Według IMGW w ostatnim tygodniu stycznia nad Polskę dotrze wyż syberyjski, który przyniesie jeszcze silniejszy mróz - nocami temperatury mogą spadać -20 stopni. Ocieplenie nastąpi dopiero w połowie lutego.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Prezydenci i premierzy: Umowa UE-Mercosur podpisana Polsat News