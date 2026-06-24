Dr Jędrzejewski mówił o Szpitalu Południowym. Żurek: Będzie przesłuchiwany

Nie milkną echa afery związanej z Warszawskim Szpitalem Południowym. We wtorek dr Emil Jędrzejewski, sygnalista w sprawie tej placówki, w rozmowie na Kanale Zero opisał, jak miała wyglądać jego praca w szpitalu oraz kontakt z pracującym tam jeszcze do niedawna lekarzem Dawidem Kacprzykiem.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, odnosząc się do wywiadu dr Jędrzejewskiego, nadmienił na antenie radia RMF FM, że według jego wiedzy doktor ma być w środę przesłuchiwany.

- Chciałbym, żeby jak najszybciej zabezpieczyć dowody, które wskaże lekarz, bo jego wypowiedź była bardzo ogólna, nie mogliśmy dopatrzyć się z niej konkretnego zdarzenia - dodał Żurek.

Warszawski Szpital Południowy. Dr Jędrzejewski będzie przesłuchiwany

Szef resortu sprawiedliwości zaznaczył, iż zakłada, że "to była reakcja w mediach, a jak (dr Jędrzejewski - red.) siądzie przed prokuratorem, to będzie miał konkretne dowody, osoby, które będzie można zweryfikować".

- Nie chciałbym, żeby to były jakieś opowieści, tylko żebyśmy mogli mieć dowody - podkreślał na antenie radia, dodając, że "nie chodzi o to, żeby zastraszać lekarza", ale żeby ten przekazał im jak najwięcej informacji.

- Dziwię się, że była zmowa milczenia i dopiero teraz takie rzeczy wychodzą. Natomiast prokuratura zrobi wszystko, żeby wyjaśnić te rzeczy do spodu, opinia publiczna musi być o tym informowana - zapewniał Waldemar Żurek.

Jak dodał, śledztwo w sprawie m.in. zwolnienia z tamtejszego SOR-u lekarza, już się toczy.

Trzaskowski złoży zeznania? Minister sprawiedliwości o "absolutnym elemencie śledztwa"

Ponadto minister sprawiedliwości zaznaczył też, że chciałby podejść systemowo do kwestii funkcjonowania SOR-ów w Polsce. - Nie może być tak, że wiemy, iż w określonych miastach i godzinach kolejka się wydłuża i ludzie czekają godzinami. Jeżeli mamy taką sytuację to powinniśmy o tym myśleć permanentnie czy mamy za mało lekarzy, czy system jest źle zbudowany - mówił.

Waldemar Żurek został zapytany także o to, czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski również będzie przesłuchiwany, w związku z zarzutami, iż ten wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu i doprowadził do zwolnienia lekarza sygnalisty.

- Myślę, że to absolutny element (zarzuty w przestrzeni medialnej - red.) śledztwa, że on musi złożyć zeznania - odparł minister.

Co więcej na początku wywiadu Żurek przekazał, że "od rana jest na gorącej linii z prokuraturą" i spotka się z prokurator nadzorującą śledztwo.

- Wiem też, że rozpoczęła się w prokuraturze kwerenda. Wszystkie sprawy, jakie dotyczyły zgonów w tym szpitalu, a trafiały do prokuratury będą jeszcze raz przeglądane. Sprawa jest zbyt poważna, nie można tego lekceważyć - mówił.

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