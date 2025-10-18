Spis treści: Świadczenie ratownicze. Kto może się ubiegać? Ile wynosi świadczenie ratownicze? Jak otrzymać świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze. Kto może się ubiegać?

Świadczenie ratownicze to dodatek do emerytury wprowadzony z myślą o tych seniorach, którzy w przeszłości działali jako strażacy ochotniczej straży pożarnej bądź ratownicy górscy. Zasady dotyczące przyznawania rzeczonego dodatku zostały wyszczególnione w art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych.

Jak wynika ze wspomnianego aktu prawnego, prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi OSP, który "czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach" przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) lub 20 lat (w przypadku kobiet). Istotny jest również warunek dotyczący wieku. Dodatek jest przyznawany po ukończeniu 65. roku życia (mężczyźni) lub 60. roku życia (kobiety).

Ile wynosi świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze jest corocznie waloryzowane w marcu. Obecnie wysokość dodatku wynosi 272 zł. Oznacza to, że w ciągu roku (od marca 2025 roku do lutego 2026 roku) można łącznie otrzymać 3264 zł z tytułu świadczenia ratowniczego.

Co istotne - świadczenie ratownicze jest przyznawane bez względu na wysokość emerytury zasadniczej i innych świadczeń. Dodatek jest wypłacany dożywotnio co miesiąc - najczęściej do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym rzeczone świadczenie zostało przyznane.

Jak otrzymać świadczenie ratownicze?

Do otrzymania świadczenia ratowniczego niezbędne okazuje się złożenie stosownego wniosku u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Do wniosku należy dołączyć formalne potwierdzenie czynnego udziału w akcjach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 roku. Tego rodzaju zaświadczenie powinno zostać podpisane przez trzy osoby. Co najmniej jedna z nich musi być osobą pełniącą funkcje publiczne lub będącą urzędnikiem w okresie, w którym wnioskodawca podejmował aktywności ratownicze. Potwierdzenie bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczych po 1 stycznia 2012 roku może zostać wykazane za pomocą dokumentacji prowadzonej przez PSP.

Dodatek jest wypłacany przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Co ważne - świadczenie podlega obowiązkowi podatkowemu.

