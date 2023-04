Posłanka KO Magdalena Filiks zareagowała w mediach społecznościowych na publikację tygodnika "Sieci", gdzie opisano sprawę śmierci jej syna oraz domniemane okoliczności tragedii. Artykuł zatytułowano "Inna prawda o tragedii w Szczecinie".

"Dziś dowiedziałam się ze szmatławca, że jestem winna śmierci mojego syna, bo zaniedbywałam go na tyle, że rekompensował to sobie 'wielogodzinnym graniem na komputerze'" - stwierdza w głównym wpisie posłanka odnosząc się do treści artykułu. Jak podkreśla, jej syn Mikołaj, nie miał ani komputera, ani konsoli go gier. "Rozumiem, że 'takie szczegóły' nie mają znaczenia. Drobiazg" - dodaje Filiks we wpisie.

