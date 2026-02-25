W skrócie Kierownictwo PiS zdecydowało, że każdy poseł musi uzgadniać występy medialne z biurem prasowym partii pod groźbą konsekwencji dyscyplinarnych.

Biuro prasowe PiS rozesłało wytyczne dotyczące reprezentowania partii w mediach, które zostały podpisane m.in. przez Mariusza Błaszczaka i Rafała Bochenka.

Wprowadzenie kontroli nad wypowiedziami medialnymi związane jest z narastającą walką frakcyjną w PiS oraz poszukiwaniami kandydata na premiera.

Interia dotarła do wiadomości, którą rozesłało politykom PiS biuro prasowe partii.

"W związku z tym, że niektórzy członkowie naszej partii poza biurem prasowym umawiają się do mediów i wypowiadają się niezgodnie ze stanowiskiem partii lub w sposób je relatywizujący m.in. w sprawach dotyczących programu SAFE informujemy, iż od dzisiaj w przypadku umówień poza biurem prasowym lub odstępstw od stanowiska partii będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne. Od tej reguły nie ma wyjątków" - czytamy w wiadomości, pod którą podpisali się m.in. szef klubu Mariusz Błaszczak i rzecznik Rafał Bochenek.

Wewnętrzna instrukcja PiS. Kto może chodzić do mediów

Do tej pory posłowie jedynie informowali, i to nie zawsze, do jakich mediów i na kiedy się umówili. Zdaniem kierownictwa partii jest to niedopuszczalne.

Od teraz to wyłącznie biuro prasowe PiS ma decydować, "kto w poszczególnych formatach radiowych, telewizyjnych i internetowych reprezentuje PiS".

Nowe instrukcje mają związek z ostatnią aktywnością medialną ludzi związanych ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego i są elementem wewnątrzpartyjnej rozgrywki w PiS. Jeśli to Nowogrodzka ma decydować o tym, kto wystąpi w mediach, to zwarcie jest kwestią czasu. Wiadomo bowiem, że nie wszyscy zastosują się do instrukcji, co wywoła eskalację konfliktu wewnątrz partii.

Wewnętrzna instrukcja PiS a walki frakcyjne w partii

W partii w ostatnich tygodniach mocno zaostrza się walka między stronnikami byłego premiera Mateusza Morawieckiego a jego przeciwnikami. Po tym, jak prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w marcu wskaże kandydata na premiera, emocje tylko wzrosły.

Wiadomo już, że prezes nie widzi w roli kandydata na premiera samego Morawieckiego, który od dłuższego czasu buduje się wewnątrz partii, jeżdżąc po Polsce, spotykając się z posłami w okręgach i organizując wiece polityczne niezależnie od partii.

Na giełdzie nazwisk pojawiają się coraz to nowe kandydatury. Jak pisaliśmy w Interii, oprócz Tobiasza Bocheńskiego i Przemysława Czarnka wymieniane są nazwiska młodych samorządowców związanych z PiS: Lucjusza Nadbereżnego, Jakuba Banaszka czy Jarosława Margielskiego. W PiS można także usłyszeć, że możliwy jest scenariusz, w którym prezes jednak wycofa się z pomysłu wskazywania kandydata, widząc, że może to rozniecić wewnętrzny pożar zamiast go ugasić.

Kamila Baranowska

