"Doszło do popełnienia wykroczenia". Waldemar Żurek zostanie ukarany

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Komenda Miejska Policji w Krakowie po przeanalizowaniu zebranych materiałów ustaliła, że doszło do popełnienia wykroczenia - podano w komunikacie. Sprawa dotyczy przewinienia drogowego ministra Waldemara Żurka. Szef resortu sprawiedliwości zgodził się zrzec immunitetu i przyjąć mandat karny.

Mężczyzna w niebieskim garniturze i niebieskim krawacie stoi przy stole konferencyjnym, na którym znajdują się filiżanki, talerzyki z deserami i napoje, w tle widoczni są dziennikarze oraz kamery.
Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar ŻurekMarysia Zawada/REPORTERReporter

W skrócie

  • Waldemar Żurek został uznany za winnego wykroczenia drogowego przez Komendę Miejską Policji w Krakowie.
  • Minister zrzekł się immunitetu i zgodził się przyjąć mandat karny za nieustąpienie pierwszeństwa pieszej na przejściu.
  • Mandat za wykroczenie wynosi 1500 zł oraz 15 punktów karnych.
Sprawa dotyczy zdarzenia sprzed kilku dni. Minister Waldemar Żurek wziął udział w jednym z programów. Polityk prowadził samochód i rozmawiał z dziennikarzem. W pewnym momencie nie zauważył kobiety wchodzącej na przejście dla pieszych.

Krakowska policja przeanalizował materiały i podjęła decyzję. Ogłoszono ją w poniedziałek rano.

"Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Krakowie po przeanalizowaniu zebranych materiałów w postępowaniu o wykroczenie ustalili, że doszło do popełnienia wykroczenia" - czytamy.

Waldemar Żurek popełnił wykroczenie. Minister dostanie mandat karny

Waldemar Żurek po incydencie na drodze przekazał, że "zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązują wszystkich. Ostateczna ocena należy jednak do policji".

"Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Jeżeli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności" - dodał we wpisie na platformie X.

    W poniedziałek policja podała, że minister sprawiedliwości zgodził się zrzec immunitetu prokuratora generalnego oraz przyjąć mandat karny. "W sobotę dojdzie do finalizacji sprawy" - zapowiedziano.

    - Nie ma świętych krów. To dotyczy także mnie - stwierdził w rozmowie z PAP Żurek, komentując oświadczenie krakowskiej policji. Jak podkreślił, "ważne, by (w takich sytuacjach - red.) była refleksja i słowo przepraszam".

    W sprawie immunitetu minister przekazał: - Nie trzeba się go formalnie zrzekać, gdy przyjmuje się na przykład mandat. A tak mam zamiar zrobić.

    Minister Żurek ukarany. Policja: Popełnił wykroczenie drogowe

    W przypadku zdarzenia z udziałem Waldemara Żurka policja opierała się na przepisach Prawa o ruchu drogowym.

    Jeden z zapisów ustawy głosi: "Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju".

    Nieustąpienie pieszemu pierwszeństwa "na pasach" wiąże się z mandatem w wysokości 1500 złotych oraz liczbą 15 punktów karnych.

