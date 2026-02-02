W skrócie Waldemar Żurek został uznany za winnego wykroczenia drogowego przez Komendę Miejską Policji w Krakowie.

Minister zrzekł się immunitetu i zgodził się przyjąć mandat karny za nieustąpienie pierwszeństwa pieszej na przejściu.

Mandat za wykroczenie wynosi 1500 zł oraz 15 punktów karnych.

Sprawa dotyczy zdarzenia sprzed kilku dni. Minister Waldemar Żurek wziął udział w jednym z programów. Polityk prowadził samochód i rozmawiał z dziennikarzem. W pewnym momencie nie zauważył kobiety wchodzącej na przejście dla pieszych.

Krakowska policja przeanalizował materiały i podjęła decyzję. Ogłoszono ją w poniedziałek rano.

"Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Krakowie po przeanalizowaniu zebranych materiałów w postępowaniu o wykroczenie ustalili, że doszło do popełnienia wykroczenia" - czytamy.

Waldemar Żurek popełnił wykroczenie. Minister dostanie mandat karny

Waldemar Żurek po incydencie na drodze przekazał, że "zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązują wszystkich. Ostateczna ocena należy jednak do policji".

"Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Jeżeli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności" - dodał we wpisie na platformie X.

W poniedziałek policja podała, że minister sprawiedliwości zgodził się zrzec immunitetu prokuratora generalnego oraz przyjąć mandat karny. "W sobotę dojdzie do finalizacji sprawy" - zapowiedziano.

- Nie ma świętych krów. To dotyczy także mnie - stwierdził w rozmowie z PAP Żurek, komentując oświadczenie krakowskiej policji. Jak podkreślił, "ważne, by (w takich sytuacjach - red.) była refleksja i słowo przepraszam".

W sprawie immunitetu minister przekazał: - Nie trzeba się go formalnie zrzekać, gdy przyjmuje się na przykład mandat. A tak mam zamiar zrobić.

Minister Żurek ukarany. Policja: Popełnił wykroczenie drogowe

W przypadku zdarzenia z udziałem Waldemara Żurka policja opierała się na przepisach Prawa o ruchu drogowym.

Jeden z zapisów ustawy głosi: "Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju".

Nieustąpienie pieszemu pierwszeństwa "na pasach" wiąże się z mandatem w wysokości 1500 złotych oraz liczbą 15 punktów karnych.

