Rano miejscami na południu kraju utrzymuje się gęsta mgła, lokalnie ograniczająca widzialność do 100 metrów. Po godz. 10:00 powinna stopniowo zanikać. Nawet jak mgły ustąpią pogoda w południowej Polsce wciąż będzie mniej przyjemna niż na północy - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przez cały czas będzie też dość chłodno.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Chłodno w całym kraju. Spokojniej na północy

Zimno było od samego rana: o godz. 7:00 w Lęborku zanotowano mróz na poziomie -1,8 st. C, a w wielu miejscach było niewiele powyżej zera. Chociaż w ciągu dnia praktycznie wszędzie temperatury będą dwucyfrowe, to barierę 10 stopni przekroczą nieznacznie.

W większości kraju we wtorek w najcieplejszych godzinach dnia będzie od 10 do 13 stopni. Najchłodniejszymi rejonami będą Hel oraz tereny podgórskie Karpat, gdzie nie powinniśmy się spodziewać więcej niż około 7 stopni Celsjusza.

Na niebie pojawi się sporo słońca, przede wszystkim w północnej części kraju. Południe będzie bardziej pochmurne i tam - głównie na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu - miejscami może przelotnie popadać słaby deszcz. Na terenach podgórskich może też popadać deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach sam śnieg.

Wtorek będzie chłodnym dniem, z temperaturami na poziomie nie wyższym niż około 13 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Najmocniej powieje wysoko w Sudetach, gdzie porywy osiągną do 65 km/h. W reszcie kraju wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda mało przyjazna. Noc będzie mroźna

Na południu, czyli tam, gdzie popada deszcz i utrzyma się największe zachmurzenie, przez większość dnia pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. W większości Polski warunki będą obojętne.

We wtorek w większości Polski warunki będą obojętne. Na południu będą jednak bardziej wymagające IMGW materiał zewnętrzny

Noc z wtorku na środę będzie spokojniejsza od dnia i nie powinno już padać. Miejscami na północy mogą jednak wystąpić mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Znowu będzie też zimno: lokalnie na Podlasiu i terenach podgórskich przymrozki mogą wynieść -3 st. C.

