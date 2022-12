Dodatek elektryczny to rozwiązanie, z którego od 1 grudnia będzie mogło skorzystać ok. 800 tys. gospodarstw domowych. Na program rząd przeznaczy ok. 1 mld zł. Czas na złożenie wniosku o dodatek elektryczny właściciele gospodarstw mają do 1 lutego 2023 roku.

Dodatek elektryczny jest świadczeniem jednorazowym, którego wysokość określa zużycie prądu. Rządowa ustawa przewiduje dwa progi dofinansowania energii elektrycznej. Pierwszy determinuje standardowe zużycie energii elektrycznej za 2021 rok do 5 MWh. Wysokość dodatku elektrycznego wynosi w takiej sytuacji 1000 zł.

Ile wynosi dodatek elektryczny, gdy roczne zużycie prądu przekracza 5 MWh? W takim przypadku dodatek rośnie o kilkaset złotych i wynosi 1500 zł. Dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie można uzyskać pod warunkiem dołączenia do wniosku rozliczenia rocznego. Na tym musi znaleźć się potwierdzenie zużycia energii przekraczające 5 MWh.

Dodatek elektryczny trafi do gospodarstw, gdzie podstawowe źródło ogrzewania w domu zasilane jest energią elektryczną. To oznacza, że pieniądze trafią chociażby do wykorzystujących pompę ciepła. Wniosek składają gospodarstwa, które wcześniej uzyskały wpis lub zgłosiły główne źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Urzędnicy będą kontrolować zgodność deklaracji z wnioskiem. Komu jeszcze przysługuje dodatek elektryczny? Co do zasady, obowiązuje ta mówiąca o tym, że jeden dodatek na jeden adres. Jednak jest wyjątek. W przepisach czytamy, że jeśli:

"pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach mieszka kilka gospodarstw domowych i wykorzystują one różne lub współdzielone źródła ogrzewania wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to każdemu z tych gospodarstw domowych będzie przyznany dodatek elektryczny" - czytamy w nowelizacji przepisów.

Dodatek otrzymają dwa gospodarstwa z jednego adresu, ale z różnym źródłem ogrzewania. W takich przypadkach wsparcie będzie przyznane na podstawie wywiadu środowiskowego. Ten ma określić, czy faktycznie różne gospodarstwa korzystają z oddzielnych źródeł ciepła.



Wnioski o dodatek elektryczny można składać od 1 grudnia w urzędzie gminy, przez Internet za pośrednictwem ePUAP lub profilu zaufanego. Oprócz danych osobistych wniosek musi zawierać takie informacje, jak numer rachunku bankowego czy rodzaj źródła ciepła (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny).

Zdjęcie Wniosek o dodatek elektryczny można składać od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 r. / gov.pl / materiał zewnętrzny

Wniosek o dodatek elektryczny zawiera także informacje o ilości osób w gospodarstwie domowym. Jeśli jest ono wieloosobowe, należy podać dane wszystkich jego członków.

Kto nie dostanie dodatku elektrycznego?

Jednorazowy dodatek elektryczny nie przysługuje, jeśli wcześniej złożono wniosek o dopłatę do innego opału. Mowa oczywiście o dodatku węglowym, ale także dodatku do drewna, oleju opałowego czy gazu. Dodatek elektryczny nie trafi do osób, które odmówią wywiadu środowiskowego. Złożone wnioski po 1 lutego 2023 roku nie będą rozpatrywane.

Dodatek elektryczny nie trafi też do gospodarstw z fotowoltaiką. Ich właściciele korzystają już z systemów upustów oraz net-billingu. Rząd tłumaczy, że właściciele fotowoltaiki odprowadzają prąd do sieci oraz rozliczają się z tego z operatorami. Stąd decyzja, by dodatek trafił do tych, którzy nie mają takich możliwości.

