Spis treści: Renta rodzinna a ulga w PIT Ulga dla pracujących seniorów. Dla kogo i na jakich zasadach? Jak odzyskać utraconą ulgę?

Jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna", seniorzy w ostatnim czasie coraz częściej otrzymują wezwania z urzędów skarbowych, które dotyczą zwrotu wcześniej zastosowanej ulgi PIT. Pomimo przekonania o prawidłowym rozliczeniu się z fiskusem, główną przyczyną takiej sytuacji okazuje się pobieranie renty rodzinnej.

Co więcej, problem często dotyczy osób, które nie uświadamiają sobie faktu, że już samo nabycie prawa do renty powoduje utratę uprawnienia do ulgi.

Renta rodzinna a ulga w PIT

Problem polega na tym, że ulga dla pracujących seniorów przysługuje wyłącznie osobom, które nie pobierają żadnych świadczeń emerytalno-rentowych. Dotyczy to także renty rodzinnej niezależnie od tego, czy jest wypłacana regularnie, czy może jest rozliczana później z emeryturą.

W praktyce oznacza to, że już samo nabycie praw do renty rodzinnej i jej wypłata w danym okresie wykluczają możliwość skorzystania z preferencji podatkowej.

Ma to miejsce nawet wtedy, gdy senior pracuje i osiąga dochody objęte ulgą. Dlatego wielu seniorów dopiero po czasie dowiaduje się, że nie spełniało warunków jej przyznania. W takim przypadku należy zwrócić nienależnie odliczone kwoty z ewentualnymi odsetkami. Tym bardziej ważne jest, aby przed skorzystaniem z preferencji podatkowych sprawdzić, czy przepisy na pewno na to pozwalają.

Jak wspomnieliśmy, prawa do ulgi nie ma również senior, któremu ZUS wypłaca rentę rodzinną zbiorczo za cały rok. Dziennik podaje przykład podatniczki, która nigdy nie złożyła wniosku o wypłatę renty rodzinnej, bo była przekonana, że z uwagi na dochody nie ma do niej prawa.

Mimo to ZUS co roku wysyłał do niej pismo z prośbą o wskazanie wysokości comiesięcznych zarobków z pracy, a następnie... wypłacał świadczenie. Finalnie okazało się, że była to renta rodzinna, tyle że wypłacana zbiorczo raz na rok. To pozbawiło podatniczkę prawa do ulgi dla pracujących seniorów i konieczność zwrotu środków.

Ulga dla pracujących seniorów. Dla kogo i na jakich zasadach?

Ulga dla pracujących seniorów to korzystna preferencja podatkowa. Aby z niej skorzystać, należy spełnić odpowiednie warunki. Pierwszym jest osiągnięcie wieku emerytalnego. Drugi to pozostawanie aktywnym zawodowo oraz jednocześnie niepobieranie emerytury oraz żadnych świadczeń rentowych. W tym także renty rodzinnej. Podstawą ulgi jest to, że próg dochodów seniora nie może przekroczyć 85 528 zł rocznie.

W przypadku rozliczania się według skali podatkowej można skorzystać z kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. W praktyce oznacza to, że podatek pojawia się po przekroczeniu łącznego rocznego limitu na poziomie 115 528 zł. Z preferencji mogą skorzystać osoby na umowie o pracę, zlecenia czy działalności gospodarczej, niezależnie od formy opodatkowania.

Ulga obejmuje przychody z różnych źródeł wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 154 pod warunkiem jednak, że podlegają ubezpieczeniom społecznym ZUS. Dlatego z ulgi nie mogą korzystać na przykład sędziowie, od wynagrodzenia których nie pobiera się składek na ubezpieczenia społeczne.

Jak odzyskać utraconą ulgę?

Dobra wiadomość jest taka, że prawo do ulgi dla pracującego można w bardzo łatwy odzyskać. Wystarczy bowiem wystąpić do ZUS o zawieszenie wypłaty renty rodzinnej.

Co jednak istotne, senior musi spełniać pozostałe warunki podatkowej preferencji. Mowa o wspomnianym wyżej wymogu, by zarabiając, nie pobierać krajowej emerytury ani żadnego innego uposażenia.

Jak wystąpić o zawieszenie renty rodzinnej? Odpowiednie pismo należy złożyć w ZUS. Można do tego wykorzystać formularz EWS (wniosek o wycofanie wniosku/zawieszenie świadczenia) lub sporządzić pismo samodzielnie. We wniosku warto wskazać przyczyny zawieszenia wypłaty renty rodzinnej, na przykład osiąganie dochodów.

To czyni zawieszenie obowiązującym i pozwala uniknąć konieczności zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

