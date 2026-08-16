W nocy z soboty na niedzielę autokar, który wracał z pielgrzymki do Medjugorie, uległ poważnemu wypadkowi. W wyniku tragicznych wydarzeń zginęło 12 naszych rodaków, a wielu z nich jest rannych. Autokarem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Ze wstępnych ustaleń węgierskich służb wynika, że prawdopodobnie jeden z nich zasnął za kierownicą, a pojazd wpadł do rowu.

- Nie mam pojęcia, co się stało. Mam takie same informacje z mediów, bo na ten moment nie mamy kontaktu ze służbami, bo długo trwała akcja ratunkowa. Jesteśmy na Węgrzech zastępczym autokarem - mówi Interii Tadeusz Dykas, właściciel firmy transportowej z Jasła, która odpowiadała za przewóz pielgrzymów.

Przedstawiciele firmy są na Węgrzech, by zapewnić transport wszystkim tym, którzy są w nieco lepszym stanie i mogą wrócić do domów. Jak jednak poinformowała wojewoda podkarpacka, do szpitali trafili wszyscy podróżujący autokarem, również ci, którzy zostali lekko ranni.

Wielu Polaków przebywa natomiast w szpitalach, które znajdują się niedaleko miejsca zdarzenia, czyli w okolicach Egeru.

Jak szef firmy transportowej dowiedział się o tym tragicznym zdarzeniu? - Pilot wycieczki zadzwonił do mnie po pierwszej w nocy. Szybko zerwałem się na równe nogi. Wie pan, w takiej sytuacji... Powiedział, że jest wypadek. Że jest wypadek autokaru na Węgrzech i tak to wygląda. Szybko się ogarnęliśmy i pojechaliśmy na Węgry, żeby tutaj pomóc. Jesteśmy tu od 7 rano - opowiada pan Tadeusz.

To pierwsza taka sytuacja w jego karierze. Przekonuje, że ta informacja spadła na niego jak grom z jasnego nieba, bo od lat świadczy takie usługi i nigdy wcześniej nic podobnego nie miało miejsca. W sezonie letnim firma wykonuje kilkanaście takich usług na zlecenie biur podróży.

Tragiczny wypadek na Węgrzech. Właściciel firmy przewozowej o kierowcach

Kim natomiast byli kierowcy tego feralnego kursu? Jeden z nich był przedstawicielem firmy przewozowej, a drugi biura podróży. Obaj posiadali spore doświadczenie. Nie była to ich pierwsza tego typu wyprawa. Nie wiadomo, który był w nocy za kółkiem. Obaj przeżyli wypadek.

- To są kierowcy z wieloletnim doświadczeniem, którzy bardzo często jeżdżą do Medjugorie i powiem tak szczerze, mam do nich 100-procentowe zaufanie. Nie wiem, co się stało - dodaje pan Tadeusz.

Na miejscu wciąż pracują służby, a naszym rodakom udzielana jest różnoraka pomoc. Według naszych informacji służby węgierskie ściśle współpracują z ambasadą RP w Budapeszcie.

- Dzwoniliśmy do konsulatu, zostawiliśmy swój numer telefonu, żeby po prostu jakoś dostać informację, ewentualnie podjechać po tych ludzi do jakichś szpitali. A po prostu na razie nie nie mamy żadnej informacji - uściśla przedstawiciel biura.

Ambasada w Budapeszcie, jak poinformował szef MSZ Radosław Sikorski, uruchomiła infolinię +36 20 472 9502 w sprawie wypadku autokarowego przeznaczoną dla bliskich ofiar.



