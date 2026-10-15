- Rządzący zostali powołani do rozwiązywania problemów obywateli i za tę pracę Polacy im płacą. Dlatego dość wymówek. Czas wziąć odpowiedzialność - zwrócił się do przedstawicieli rządu prezydent.

Jak wskazywał, zarzuty o to, że to jego weta powstrzymują władzę przed podejmowaniem odpowiednich działań są "wygodną polityczną opowieścią" i "fałszywą historią, która ma dać rządowi alibi".

Karol Nawrocki wydał oświadczenie. Zwrócił się do rządzących

- Weto nie jest blokadą. Weto jest konstytucyjnym narzędziem obrony obywateli przed złym prawem. Mam obowiązek myśleć o bezpieczeństwie państwa, prawach obywateli i skutkach przyjmowanych przepisów - stwierdził Karol Nawrocki.

Przekonywał, że każde z jego wet zawiera "uzasadnienie". - I co się okazuje? Że kiedy rządzący rezygnują z politycznego uporu, a zaczynają słuchać merytorycznych argumentów, można przygotować lepsze prawo - mówił.

Jako przykłady prezydent podał zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy, czy tzw. ustawę łańcuchową. Poinformował też, że od rozpoczęcia swojej kadencji podpisał już 290 ustaw.

Prezydent do rządu: Oczekuję poważnego podejścia

- Składałem przysięgę na wierność konstytucji i dziś, szczególnie rządzącym, przypominam: konstytucja była, jest i będzie w Polsce nadrzędnym prawem - mówił Karol Nawrocki.

Jak stwierdził, nie oczekuje "zgody we wszystkim" z rządzącymi. - Ale czym innym jest spór o rozwiązania, a czym innym nieustanna wojna polityczna prowadzona kosztem obywateli - mówił.

- Polacy nie potrzebują kolejnych tygodni wzajemnych oskarżeń. Potrzebują sprawnej ochrony zdrowia, stabilnych finansów publicznych. Potrzebują inwestycji, miejsc pracy i bezpiecznej energii. Polacy potrzebują państwa, które będzie ich chroniło przed drożyzną, a nie zajmowało się wyłącznie własnymi konfliktami - podsumował Nawrocki, dodając, że oczekuje od premiera i rządu "poważnego podejścia do tych wyzwań".

Prezydent powiadomił też o podpisaniu ośmiu ustaw, m.in. dotyczących podatku akcyzowego, przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, prawa wodnego i energetycznego.

Wskazał też, że odmówił złożenia podpisu pod trzema projektami: o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy, o organach właściwych i postępowaniach w sprawach reklamy politycznej oraz odpowiedzialności za naruszenie obowiązków w tych sprawach oraz o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.



