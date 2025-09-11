W skrócie Premier Donald Tusk alarmuje o niebezpieczeństwie rozpowszechniania rosyjskiej propagandy i dezinformacji, zwłaszcza po ostatnim ataku dronów na Polskę.

Szef rządu krytykuje osoby powielające niepotwierdzone informacje zgodne z narracją Kremla, ostrzegając, że głupota ani poglądy polityczne nie łagodzą takiego zachowania.

Rosja zaprzecza udziałowi w incydencie z dronami, a opozycja poddaje w wątpliwość skuteczność i przygotowanie państwa na nowe zagrożenia.

Donald Tusk odniósł się w czwartek rano do kwestii rozpowszechniania rosyjskiej propagandy i dezinformacji w kontekście nalotu dronów na Polskę, do którego doszło w nocy z wtorku na środę.

"Rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy i dezinformacji w dzisiejszej sytuacji to działanie na szkodę państwa polskiego, wymierzone wprost w bezpieczeństwo Ojczyzny i obywateli" - ocenił.

Donald Tusk grzmi o dezinformacji. "Wymierzone w bezpieczeństwo Ojczyzny i obywateli"

W dalszej części swojego wpisu szef rządu stwierdził, że ani głupota, ani tym bardziej polityczne poglądy "nie powinny być traktowane jako okoliczność łagodząca".

Ten zagadkowy wpis można odczytywać jako uderzenie w osoby, które podawały m.in. w mediach, w tym tych społecznościowych, niepotwierdzone informacje, zbieżne z narracją Kremla wobec ostatnich wydarzeń.

Rosja stoi na stanowisku, że drony nie zostały wysłane przez nią, ale były ukraińską prowokacją.

Tusk mógł odnosić się też do stanowiska swoich politycznych oponentów, np. z Konfederacji, którzy wczoraj bardzo krytycznie wypowiadali się na temat przygotowania państwa na ewentualne zagrożenia.

Goszczący w Polsat News Sławomir Mentzen stwierdził np. że "Polska przespała poprzednie 3,5 roku".

- Wiem, że wydaliśmy dziesiątki miliardów dolarów na uzbrojenie, które dotrze za kilka lat. Nawet jak będzie, to co ono nam da? Będziemy strzelali do dronów z F-35 albo Patriotów? Jeden taki pocisk Patriot to koszt 4 milionów dolarów, a jeden dron Shahed kosztuje 20-40 tysięcy dolarów. To nie jest obrona antydronowa - mówił w programie "Graffiti".

Jak dodał, poderwanie myśliwców F-16 w odpowiedzi na atak rosyjskich dronów było "wybitnie nieekonomicznym sposobem strzelania do bezzałogowców". Tłumaczył, że godzina lotu tych samolotów kosztuje więcej niż wysłany przez Rosjan sprzęt. Sugerował także, że konieczne jest zliberalizowanie przepisów dotyczących produkcji broni i amunicji w naszym kraju.

Rosyjskie drony w Polsce. Dyplomata Kremla otrzymał notę protestacyjną

Jeszcze w środę do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwany został najwyższy rangą w Polsce dyplomata Kremla - charge d'affaires Andriej Ordasz.

- Uważamy te oskarżenia za bezpodstawne. Nie przedstawiono żadnych dowodów na to, że drony te są pochodzenia rosyjskiego - mówił po wyjściu z gmachu MSZ.

Dodał też, że "Rosja absolutnie nie jest zainteresowana jakąkolwiek eskalacją konfliktu z Polską". - Ale niestety nie możemy liczyć na to, że polskie władze wysłuchają nas w ich antyrosyjskim szale - ocenił.

Szerszego komentarza na temat wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski odmówił natomiast pytany o sprawę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który jednak pokusił się o krótką propagandową wypowiedź.

- Zachodni przywódcy regularnie oskarżają Moskwę o prowokacje, nie próbując przedstawić dowodów - stwierdził.

