- Politycy w Polsce poruszają się komunikacją miejską lub swoimi własnymi samochodami. To wcale nie jest tak, że solidarnie nie uczestniczymy, żeby ponosić pewne koszty związane z wprowadzonymi rozwiązaniami, które doprowadzają do tego, że będziemy mieli czyste powietrze i że nie będziemy mieli dziesiątek tysięcy śmierci. Nie pozwolimy, żeby planeta nam się spaliła - powiedział Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski a Błażej Poboży. "Pomylił z paletą?"

Dzięki inwestycji mieszkańcy mogli korzystać z leżaków, podestów, mobilnej biblioteki czy ławek do Parkouru. Koszt objął posadzenie 40 drzew jarzębin, klonów, brzóz, ponad 2000 sadzonek niskiej zieleni i kwiatów, które po projekcie trafiły do warszawskich parków oraz łącznie 514 miejsc do siedzenia.

Rafał Trzaskowski a zmiana klimatu. "UE potęgą"

- Unia Europejska jest absolutną potęgą jeśli chodzi o gospodarkę. Jeżeli my wyznaczamy pewne trendy, a ktoś się nie dostosuje, to nie będzie mógł sprzedawać towarów na naszym rynku. Większość świata się powoli do tego dostosowuje - uznał Trzaskowski, dodając że jeśli nie zrobimy nic ze zmianami klimatycznymi, to zaraz "będziemy się bić o wodę a planeta się skończy".