- Wszyscy widzieliście bulwersujące zdarzenia, polegające na bezprawnym zatrzymaniu posłanki Kingi Gajewskiej, na naruszeniu jej nietykalności cielesnej mimo tego, że policja nie miała żadnego prawa, by takie czynności wykonywać - mówił szef klubu KO. - Tu nie chodzi nawet o fakt, że jest to posłanka na Sejm, ale o podjęcie tego typu działań wobec osoby, która w sposób zgodny z polskim prawem, protestowała i informowała opinię publiczną o pewnych wydarzeniach, czyli o aferze wizowej PiS - dodał.

Wybory 2023. Zatrzymanie Kingi Gajewskiej i ruch KO

Borys Budka powiadomił, że w związku z sytuacją klub KO złoży zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy policji. - Żądamy również, by prokuratura ujawniła osoby, które wydały takie polecenie - przekazał. Jak ocenił, podczas zatrzymania "policjanci od początku mieli świadomość, z kim mieli do czynienia" . Zaznaczył równocześnie, że zgodnie z konstytucją wszyscy obywatele mają prawo do swobody wypowiedzi.

Podczas konferencji Jan Grabiec przekazał, że "polecenia do prowadzenia takich działań płyną z góry". - Za policję odpowiada wiceminister Maciej Wąsik, nadzoruje go minister Mariusz Kamiński. To są politycy w całości zaangażowani w kampanię wyborczą PiS i wykorzystują policję do tego, żeby była elementem tej kampanii - mówił.