Dopłaty do zboża. Minął termin naboru. Wiadomo, ile wniosków wpłynęło do ARiMR

Minął termin składania wniosków o dopłaty do zboża. Stawki do hektara wahają się od 740 zł do 1620 zł, a pula środków na dofinansowanie w ramach naboru to 2,1 mld zł. Jak informuje ARiMR, zarejestrowano w tej sprawie ponad 160 tys. wniosków.